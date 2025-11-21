Villaverde acusó al PJ de querer proscribirla

Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
La diputada libertaria Lorena Villaverde denunció ayer que los legisladores peronistas que proponen impedir su jura intentan “proscribirla”, en medio del escándalo por la causa judicial que la legislador electa tuvo en Estados Unidos y por los vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado.
A través de sus redes sociales, Villaverde rechazó las acusaciones en su contra y señaló que se trata de “tres causas inventadas, tres absoluciones firmes”.
“La única verdad es la realidad: fui elegida por el pueblo y la Justicia ya habló. Quienes intentan proscribirme no pelean contra mí, pelean contra la voluntad soberana de los rionegrinos que eligieron el cambio que lidera nuestro Presidente Javier Milei . Y esa batalla la tienen perdida. Gracias, Dios”, manifestó Villaverde.
Villaverde también publicó un extracto del discurso que pronunció ayer el senador Luis Juez, quien defendió a la senadora electa y rechazó los argumentos esgrimidos por el justicialismo para aceptar la impugnación efectuada por el PJ de Río Negro.
Juez manifestó ayer que “técnica y jurídicamente no hay absolutamente ningún impedimento. No inventemos el derecho procesal, los jueces naturales, los que investigaron distintas situaciones procesales. Me tomé la molestia de investigar y documentar si lo que se estaba diciendo era cierto.”
El peronismo impulsó en la comisión de Asuntos Constitucionales un despacho de mayoría para rechazar su pliego, aunque su jura como senadora dependerá de la decisión que adopten los legisladores en la sesión preparatoria del próximo viernes, 28 de noviembre.
Ahora, en la sesión preparatoria que se hará con la nueva composición del cuerpo legislativo se deberá resolver si se acepta o no que asuma Villaverde, quien salió segunda en las elecciones del 26 de octubre, donde triunfó la lista encabezada por su contrincante Martín Soria.
Villaverde había sido detenida en el estado de Florida en 2002 por presunto tráfico de drogas. Según los registros judiciales que dieron a conocer algunos medios y que mencionan los apoderados del PJ de Río Negro, la detención se habría producido en el Aeropuerto de Sarasota junto a cómplices cubanos y colombianos.
El caso involucraba un kilo de cocaína y se incautaron más de US$ 17 mil en efectivo. Villaverde habría alcanzado un acuerdo de culpabilidad que le permitió salir de prisión y volver a Argentina.
