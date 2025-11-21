Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos

Un reclamo callejero por obras, terminó con incidentes y detenidos en el centro comunal de Lisandro Olmos, donde hubo amenazas y disturbios en la mañana de ayer.

El centro Municipal situado en avenida 44 entre 196 y 197, fue el escenario de una fuerte protesta. Allí irrumpieron cerca de las 10 de la mañana una docena de personas.

Los manifestantes, al parecer, ingresaron a los gritos y amenazando al delegado Comunal. Incluso, habrían manifestado su intención de prender fuego la sede mientras había vecinos realizando trámites.

Paralelamente, el mismo grupo bloqueó parcialmente ambas manos de la avenida 44 utilizando cubiertas encendidas, lo que generó preocupación entre los frentistas y comerciantes, que comenzaron a comunicarse con las fuerzas de seguridad para normalizar la situación en la zona.

“Estas personas estaban totalmente alteradas”, se indicó en una de las denuncias. “Golpeaban y maltrataban a los transeúntes y personas que circulaban. Al parecer trataron de cortar el tránsito en su totalidad”, se planteó en otra queja por la protesta.

En el marco del operativo policial, fueron identificados dos de los responsables de lo ocurrido en la mañana del jueves en Olmos: Emiliano Zárate y Damián Zárate, quienes habrían liderado la movida en la sede oficial.

En ese marco, se radicó de inmediato una denuncia por amenazas y cohecho en la comisaría de la zona, tras lo cual la Policía procedió al arresto.

Además, se ordenó el levantamiento del corte y se concretaron tareas de limpieza y ordenamiento.

El delegado municipal ya había denunciado a las mismas personas por el presunto robo de la llave de un camión volcador que realizaba tareas de mantenimiento en la zona y también por amenazas, se informó.