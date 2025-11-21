Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |En una serie por demás cerrada, el equipo argentino fue eliminado por alemania en los cuartos de final de la final 8, en bolonia

Copa Davis: el partidazo de Etcheverry no alcanzó

El platense se quedó con el primer punto al superar a Jan-Lennard Struff con sendos tie-break. Por su parte, Francisco Cerúndolo cayó en el segundo singles contra Alex Zverev y el dobles tuvo chances pero se le escapó

Copa Davis: el partidazo de Etcheverry no alcanzó

el abrazo del tenista platense tomás Etcheverry con el capital del equipo argentino, javier frana / AAT

21 de Noviembre de 2025 | 02:34
El equipo argentino se quedó a las puertas de las semifinales del Final 8 de la Copa Davis al caer derrotado en la serie frente a Alemania 2 a 1. En el punto decisivo, los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni no pudieron ante Kevin Krawietz y Tim Puetz, quienes se impusieron por 6-4, 4-6 y 7-6 (10), en un partido cargado de intensidad y emociones. De esta manera, los alemanes avanzaron a la próxima instancia, donde en la jornada de se medirán contra España en busca de un lugar en la final.

En el primer punto, Tomás Etcheverry superó a Jan-Lennard Struff por 7-6 (3) y 7-6 (7) y le dio la ventaja inicial al equipo argentino. “Hice una buena gira en indoor. Venía jugando bien y quería hacerlo también en la Copa Davis, que son partidos diferentes, otro tipo de torneo y otro tipo de presión. Aunque es difícil, a mí me gusta y creo que jugué un gran partido de principio a fin”, analizó Etcheverry luego del encuentro.

A lo largo del partido, el tenista platense demostró que es un jugador “copero” y con respecto a los 23 aces que ejecutó en su presentación, Etcheverry dijo que “Realmente no sabía que habían sido tantos, pero nunca había hecho siete aces de manera consecutiva. Gané el game con cuatro y luego metí tres en el inicio del tie-break”, recalcó jugador de nuestra ciudad, que al margen de la derrota de Argentina tuvo uno de eses partidos que se pueden calificar como consagratorios.

En el segundo cruce, Francisco Cerúndolo cayó frente a Alexander Zverev por 6-4 y 7-6 (3), en un partido cerrado que el alemán se llevó por pequeños detalles. “Fue un partido muy parejo, de muy alto nivel por parte de los dos. La cancha estaba muy rápida. Él sacó de manera impresionante y eso lo ayudó mucho, aunque creo que en general jugó un partido muy bueno, como el verdadero tres del mundo que lo es”, evaluó la primera raqueta argentina del tenis actual.

Por su parte, en un electrizante encuentro, Horacio Zeballos y Andrés Molteni perdieron de forma ajustada ante la experimentada dupla alemana integrada por Kevin Krawietz (33 años) y dueño de un imponente récord de 18-1 en la Copa Davis, y Tim Puetz (37), quien llegaba con una marca de 20-1. El partido se definió entrada la madrugada italiana, cuando los europeos lograron imponerse sobre la pareja albiceleste por 4-6, 6-4 y 7-6 (10).

Eliminado de esta fase, el equipo nacional deberá disputar en febrero de 2026 la primera ronda de los Qualifiers. En la previa de la final del domingo se realizará el sorteo que definirá el rival del equipo capitaneao por Javier Frana y si la serie se jugará de local o como visitante.

En el otro lado de la llave, una España diezmada por la ausencia de Carlos Alcaraz sorprendió, derrotó a República Checa y clasificó a la semifinal de la Copa Davis.

El primer partido de la serie enfrento a Pablo Carreño Busta (89) con Jakub Mensik (19), con un triunfo del joven checo por 7-5 y 6-4, mientras que el segundo punto fue conseguido por Jaume Munar (36), quien se impuso a Jiri Lehecka (17) por 6-3 y 6-4.

La serie se definió en el dobles, encuentro en el que Marcel Granollers y Pedro Martínez derrotaron al equipo improvisado de Tomas Machac y el propio Mensik por 7-6 (8) y 7-6 (8), para acceder a la antesala de la final.

 

