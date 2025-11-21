Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Cronograma

Los servicios para el fin de semana largo

Los servicios para el fin de semana largo
21 de Noviembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

Por el día no laborable de hoy y el feriado del lunes, la Ciudad funcionará de la siguiente manera:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes funcionará de mañanera norma hoy y el lunes.

» Salud

Los Centros de Salud tendrán guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad. Llamar al 107

» Centro de atención municipal

El Centro de Atención Municipal (CAM) estará cerrado hoy y el lunes. Agentes municipales realizarán controles de tránsito y nocturnidad y se recibirán denuncias al 147.

» Esparcimiento

El Parque Ecológico Municipal tendrá actividad normal los dos días y la República de los Niños funcionará hoy de forma habitual, y el lunes lo hará como un domingo, con todas las atracciones disponibles.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará hoy ni el lunes.

LE PUEDE INTERESAR

En City Bell ya piden el medido para las motos

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense La Plata abrirá en su horario habitual y el Mercado Regional Mayorista funcionará de 8 a 13. Ambos estarán cerrados el lunes.

» Transporte

Los micros dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

el cementerio estará abierto para visitas de 8a 15 y su administración operará de 8 a 12.

» Publicidad EL DIA

Hoy estará abierto hasta las 15 y el lunes estará cerrado. Para fúnebres, llamar al 412-0101 interno 233 o mandar mail a funebres@eldia.com

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Bochornosa copa para Central

Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei

Semanas decisivas para el acuerdo UE-Mercosur

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
Últimas noticias de La Ciudad

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Policiales
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Burlando reclamó la detención de Makintach
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla