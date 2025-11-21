Los servicios para el fin de semana largo

21 de Noviembre de 2025 | 01:46 Edición impresa

Por el día no laborable de hoy y el feriado del lunes, la Ciudad funcionará de la siguiente manera:

» Residuos

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes funcionará de mañanera norma hoy y el lunes.

» Salud

Los Centros de Salud tendrán guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad. Llamar al 107

» Centro de atención municipal

El Centro de Atención Municipal (CAM) estará cerrado hoy y el lunes. Agentes municipales realizarán controles de tránsito y nocturnidad y se recibirán denuncias al 147.

» Esparcimiento

El Parque Ecológico Municipal tendrá actividad normal los dos días y la República de los Niños funcionará hoy de forma habitual, y el lunes lo hará como un domingo, con todas las atracciones disponibles.

» Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará hoy ni el lunes.

» Mercado Regional

El Mercado Bonaerense La Plata abrirá en su horario habitual y el Mercado Regional Mayorista funcionará de 8 a 13. Ambos estarán cerrados el lunes.

» Transporte

Los micros dependientes de la Municipalidad (Norte, Sur, Este y Oeste, y 506, 508, 561 y 520) funcionarán con frecuencias de feriado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

el cementerio estará abierto para visitas de 8a 15 y su administración operará de 8 a 12.

» Publicidad EL DIA

Hoy estará abierto hasta las 15 y el lunes estará cerrado. Para fúnebres, llamar al 412-0101 interno 233 o mandar mail a funebres@eldia.com