Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Estudiantes ya casi que había cerrado el año. Las chances de clasificar a los octavos de final luego de sus tres derrotas en fila eran mínimas. Las esperanzas cotizaban casi en modo negativo. Pero Belgrano, Defensa y Justicia y el VAR en Barracas-Huracán le dieron una vida extra.

Entonces llegó la hora de “desarmar la valija” (de manera figurada porque los entrenamientos van a seguir hasta diciembre) y ver de qué manera tomar favorablemente esta nueva oportunidad que le dio el torneo. Otra vez la taba cayó del lado, como el año pasado en la misma instancia tras ser goleado por Argentinos y como señales positivas que le dio el torneo en diferentes momentos.

El Barba reunió al plantel luego de la calurosa despedida del domingo en UNO. Hubo charla y una fuerte autocrítica. Los errores los cometieron todos en este semestre y además de los dirigentes fútbol también jugadores y cuerpo técnico. El desafío es recuperar el estilo que lo llevó a ser uno de los mejores del torneo, imagen de la que hoy está lejísimos.

Pocas veces fue tan de punto a un partido. Del torneo local ninguno. Es verdad que le tocó ir de visitante contra Racing y River, pero este partido es más complejo todavía: Rosario Centra perdió un solo partido como local en todo el año (contra Huracán en los cuartos de final de Apertura). Tiene buen equipo y el as de espadas, Ángel Di María, pero su localía es el jugador número 12. Tal vez tanto favoritismo sea una carta a favor del Pincha que en esta oportunidad no tiene presiones y llegar a la tanda de penales sería una muy buena noticia. Pero claro, para llegar a esa instancia tiene que empatar en los 90 minutos másel alargue.

Lo concreto es que las estadísticas indican que el Gigante de Arroyito es un lugar hostil para Estudiantes. De los últimos 15 partidos ganó apenas uno, empató seis y perdió ocho. Sólo en la época de pandemia, con gol de Martín Cauteruccio pudo llevarse los tres puntos. Fue el 25 de abril de 2021 por la Liga Profesional de ese año. Luego de ese compromiso jugó cuatro más con dos derrotas y dos empates.

Una de las derrotas fue la última vez que le tocó pisar el escenario Canalla. En el partido de octavos de final del torneo Apertura cayó 2-0 con un gol del Pelado Quintana a falta de dos minutos y otro de Jaminton Campaz en el octavo minuto de descuento. Ese partido el Pincha lo jugó en medio de los cruces de la Copa Libertadores ante .a U. de Chile y Botafogo. Hizo un partidazo y recién en el final, cuando se quedó con 10 jugadores por la lesión de Guido Carrillo.