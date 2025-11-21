La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Eran varios delincuentes y uno se hizo pasar como jardinero, pero la maniobra quedó al descubierto y tuvieron que escapar
Valeria Mazza sufrió un robo en su mansión ubicada en el partido de San Isidro durante la tarde del miércoles. Al menos cuatro delincuentes entraron a la casa ubicada en el barrio de Acasusso, saltando el paredón que cubre la vivienda.
Según trascendió de fuentes seguras, la modelo fue víctima de delincuentes que planeaban una modalidad escruche, un tipo de robo que se caracteriza por la falta de moradores dentro de la vivienda. Actualmente, Mazza y algunos miembros de su familia están vacacionando en Europa.
Los voceros explicaron que uno de los delincuentes se hizo pasar por jardinero, ofreciendo sus servicios al cuidador de la casa, y mientras ocurría la conversación, otros delincuentes ingresaban a la vivienda.
Según explico la periodista Verónica Rosales, dentro de la mansión se encontraba la hija de Valeria Mazza, quien no dudo en comenzar a gritar cuando vio ingresar a los delincuentes, logrando ahuyentarlos y frustrar el robo: “La hija de Valeria Mazza empezó a los gritos. Tanto es así que esos gritos hicieron que los delincuentes se fuguen, desistan y depongan la actitud”.
“Así como entraron, se fueron, se llevaron una mochila negra, es lo que alcanzaron a levantar, y la dejaron en la puerta de la casa porque los gritos hicieron que salgan pero corriendo de una manera tremenda”, agregó.
La movilera Florencia Ghio, presente en el lugar de los hechos, relató cómo fue la situación: “Aparentemente, la persona que trabaja aquí como cuidadora de la casa, que se llama Darío Gabriel Rodríguez, atiende el timbre. Aparece una persona, un hombre joven, ofrece servicios de jardinería. Él le dice que no, que le agradece pero que no necesita en este momento, y en el momento en que cierra la puerta se da cuenta de que por detrás de este, de este terreno, habían entrado cuatro delincuentes más. Allí empiezan a escucharse los gritos de la hija de Valeria Mazza, que estaba con una amiga y con dos empleadas”.
En la misma zona, Jacinta María Grondona, la hija del periodista Mariano Grondona, y su familia, fueron asaltados y maniatados en su casa.
Según trascendió, el hecho sucedió el lunes por la madrugada pero se dio a conocer este miércoles. La artista plástica de 61 años sufrió este robo en su casa de la calle Luis María Campos, a metros de la avenida Blanco Encalada, en La Horqueta.
Las autoridades estarían detrás de los pasos de la denominada “Banda de Los Ninjas” y se investiga si se trata de una organización compuesta por cinco o más personas. En este sentido, se estableció que la banda aplicaría técnicas de inteligencia previas.
