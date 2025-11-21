Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Complicado

“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada

El conductor se presentó ante el tribunal en donde está radicada la denuncia de su hija Juanita por amenazas y dejó ver la difícil situación familiar que atraviesa

“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada

Marcelo atraviesa el peor de los momentos tras la amenaza a Juanita

21 de Noviembre de 2025 | 01:57
Edición impresa

La situación familiar de Marcelo Tinelli se sigue complicando especialmente luego de que se conociera la declaración que brindo ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6 como testigo en la causa por la denuncia de amenazas que hizo su hija Juanita Tinelli.

Recordemos que semanas atrás, la joven modelo generó un gran revuelo al revelar en redes que había recibido una amenaza y asegurando de que no estaba dispuesta a seguir callando y responsabilizó de su situación a su papá.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, expuso y reveló: “Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

Tras la situación que caló hondo en el clan Tinelli y que dividió las aguas, poniendo a Cande y Mica del lado de su papá, se conoció qué fue lo que Marcelo le relató a la Justicia en calidad de testigo de la denuncia por amenazas. Fue Fernanda Iglesias, quien accedió al expediente y leyó la declaración del conductor: “Estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando. Luego veo el teléfono, era Juana”, explicó, relatando que cuando se dio la grave situación se encontraba filmando el reality sobre su familia.

Tinelli habló sobre la denuncia de Juana y expuso a Paula Robles

“Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar (…) Gustavo Scaglione me amenazó”, decía, según el relato de Marcelo, el mensaje que Juanita le mandó y al que respondió con una llamada en la que terminó discutiendo con la joven y con Paula Robles, su expareja.

“Ella le dice el nombre de la persona que le acaba de amenazar, pero Marcelo le dijo que hacía mucho que no tenía contacto con esta persona. Como Juana estaba llorando, muy nerviosa, él le dijo tranquilízate”, continuó leyendo Iglesias y agregó: “Ahí agarró el teléfono Paula Robles enfurecida y le dijo: ¿¡Cómo le vas a decir que se tranquilice a una persona que acaban de amenazar!?”.

Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico

Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera

Según contó, el ida y vuelta terminó en una grave discusión en donde Juana terminó insultándolo y bloqueándolo de todos lados. “Juana agarró el teléfono, me insultó y me cortó. Después, me escribió y me dijo que no podía creer que no le diera bola. Ahora estoy bloqueado de todos lados por ella”, cerró el testimonio.

 

