Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Barrio Savoia

Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada

Varios delincuentes se colaron en su vivienda y lo sometieron a una golpiza salvaje. Le robaron dinero y distintos elementos de valor

Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada

La zona del ataque entremezcla viviendas con terrenos vírgenes / web

21 de Noviembre de 2025 | 01:37
Edición impresa

La Plata quedó nuevamente en el centro de la escena por un violento episodio de inseguridad, que expone la vulnerabilidad de los adultos mayores y el crecimiento de los asaltos en distintos barrios de la Región, especialmente en la Zona Norte. Esta vez, la víctima fue un docente de 72 años, que vivió una pesadilla de madrugada en su casa del barrio Savoia de City Bell, donde cuatro delincuentes ingresaron cuando llovía y lo sometieron con extrema violencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 04.30 de la madrugada del domingo 16 de noviembre, cuando la víctima, que necesitó varios días para recuperarse y poder narrar lo ocurrido, descansaba en su vivienda de la calle 10 al 5300. Según la denuncia, los delincuentes -de entre 20 y 30 años, vestidos con joggins y embozados con bufandas o pasamontañas-irrumpieron mientras él se encontraba medio dormido. Lo golpearon, lo redujeron y lo amenazaron con una faca y un destornillador.

En medio de la incursión delictiva, lo maniataron y amenazaron con matar a su perra. También con cortarle un dedo.

Los asaltantes buscaban dinero. Tras revolver la casa durante más de una hora, se llevaron cerca de 8.000 pesos en efectivo y, al encontrar un pasaporte, creyeron que la víctima guardaba dólares.

Por eso, bajo amenazas, lo obligaron a desbloquear desde su celular la aplicación bancaria, donde comprobaron que solo contaba con 3.000 pesos en la cuenta.

Finalmente, escaparon llevándose dos notebooks -herramientas de trabajo del docente-, dos proyectores, su celular, una mochila con material didáctico y una campera de cuero. Para cargar todo, utilizaron valijas que la víctima tenía en su domicilio.

LE PUEDE INTERESAR

Burlando reclamó la detención de Makintach

LE PUEDE INTERESAR

El caos del tránsito sumó una nueva víctima fatal

En su dramático testimonio, el damnificado señaló que le pegaron hasta el cansancio y que pasó por un centro médico para hacerse estudios. “Quedé en shock”, describió.

Mientras avanza la investigación policial, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en La Plata. Los especialistas advierten que los episodios con violencia en viviendas, especialmente durante la madrugada o en medio de tormentas, se han vuelto cada vez más frecuentes.

En City Bell, Gonnet, Villa Elisa y Arturo Seguí, los vecinos organizan grupos de WhatsApp, instalan cámaras particulares y reclaman patrullajes constantes, pero aun así aseguran que los robos no disminuyen.

Esta historia es una más en una lista que no deja de crecer y que muestra cómo la inseguridad golpea incluso en barrios que durante años se consideraron tranquilos.

El reclamo es unánime: mayor presencia policial, respuestas rápidas y políticas concretas para frenar la violencia que, cada vez más, pone en riesgo la vida de los vecinos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Bochornosa copa para Central

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei

Semanas decisivas para el acuerdo UE-Mercosur
Últimas noticias de Policiales

Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos

La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos

Burlando reclamó la detención de Makintach
La Ciudad
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Los servicios para el fin de semana largo
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla