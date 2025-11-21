Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada

La Plata quedó nuevamente en el centro de la escena por un violento episodio de inseguridad, que expone la vulnerabilidad de los adultos mayores y el crecimiento de los asaltos en distintos barrios de la Región, especialmente en la Zona Norte. Esta vez, la víctima fue un docente de 72 años, que vivió una pesadilla de madrugada en su casa del barrio Savoia de City Bell, donde cuatro delincuentes ingresaron cuando llovía y lo sometieron con extrema violencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 04.30 de la madrugada del domingo 16 de noviembre, cuando la víctima, que necesitó varios días para recuperarse y poder narrar lo ocurrido, descansaba en su vivienda de la calle 10 al 5300. Según la denuncia, los delincuentes -de entre 20 y 30 años, vestidos con joggins y embozados con bufandas o pasamontañas-irrumpieron mientras él se encontraba medio dormido. Lo golpearon, lo redujeron y lo amenazaron con una faca y un destornillador.

En medio de la incursión delictiva, lo maniataron y amenazaron con matar a su perra. También con cortarle un dedo.

Los asaltantes buscaban dinero. Tras revolver la casa durante más de una hora, se llevaron cerca de 8.000 pesos en efectivo y, al encontrar un pasaporte, creyeron que la víctima guardaba dólares.

Por eso, bajo amenazas, lo obligaron a desbloquear desde su celular la aplicación bancaria, donde comprobaron que solo contaba con 3.000 pesos en la cuenta.

Finalmente, escaparon llevándose dos notebooks -herramientas de trabajo del docente-, dos proyectores, su celular, una mochila con material didáctico y una campera de cuero. Para cargar todo, utilizaron valijas que la víctima tenía en su domicilio.

En su dramático testimonio, el damnificado señaló que le pegaron hasta el cansancio y que pasó por un centro médico para hacerse estudios. “Quedé en shock”, describió.

Mientras avanza la investigación policial, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en La Plata. Los especialistas advierten que los episodios con violencia en viviendas, especialmente durante la madrugada o en medio de tormentas, se han vuelto cada vez más frecuentes.

En City Bell, Gonnet, Villa Elisa y Arturo Seguí, los vecinos organizan grupos de WhatsApp, instalan cámaras particulares y reclaman patrullajes constantes, pero aun así aseguran que los robos no disminuyen.

Esta historia es una más en una lista que no deja de crecer y que muestra cómo la inseguridad golpea incluso en barrios que durante años se consideraron tranquilos.

El reclamo es unánime: mayor presencia policial, respuestas rápidas y políticas concretas para frenar la violencia que, cada vez más, pone en riesgo la vida de los vecinos.