Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas
Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo
La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey
VIDEO. Cuadernos de las coimas: los relatos de los arrepentidos
Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei
El precio del dólar finalizó en alza, al igual que el riesgo país
El Central bajó la tasa de interés de referencia; impacto en los plazos fijos
VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”
Recta final para la Semana de la Música por los 143 años de la Ciudad
La vasectomía, del boom de la demanda al debate entre políticos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Varios delincuentes se colaron en su vivienda y lo sometieron a una golpiza salvaje. Le robaron dinero y distintos elementos de valor
La Plata quedó nuevamente en el centro de la escena por un violento episodio de inseguridad, que expone la vulnerabilidad de los adultos mayores y el crecimiento de los asaltos en distintos barrios de la Región, especialmente en la Zona Norte. Esta vez, la víctima fue un docente de 72 años, que vivió una pesadilla de madrugada en su casa del barrio Savoia de City Bell, donde cuatro delincuentes ingresaron cuando llovía y lo sometieron con extrema violencia.
El hecho ocurrió alrededor de las 04.30 de la madrugada del domingo 16 de noviembre, cuando la víctima, que necesitó varios días para recuperarse y poder narrar lo ocurrido, descansaba en su vivienda de la calle 10 al 5300. Según la denuncia, los delincuentes -de entre 20 y 30 años, vestidos con joggins y embozados con bufandas o pasamontañas-irrumpieron mientras él se encontraba medio dormido. Lo golpearon, lo redujeron y lo amenazaron con una faca y un destornillador.
En medio de la incursión delictiva, lo maniataron y amenazaron con matar a su perra. También con cortarle un dedo.
Los asaltantes buscaban dinero. Tras revolver la casa durante más de una hora, se llevaron cerca de 8.000 pesos en efectivo y, al encontrar un pasaporte, creyeron que la víctima guardaba dólares.
Por eso, bajo amenazas, lo obligaron a desbloquear desde su celular la aplicación bancaria, donde comprobaron que solo contaba con 3.000 pesos en la cuenta.
Finalmente, escaparon llevándose dos notebooks -herramientas de trabajo del docente-, dos proyectores, su celular, una mochila con material didáctico y una campera de cuero. Para cargar todo, utilizaron valijas que la víctima tenía en su domicilio.
LE PUEDE INTERESAR
Burlando reclamó la detención de Makintach
LE PUEDE INTERESAR
El caos del tránsito sumó una nueva víctima fatal
En su dramático testimonio, el damnificado señaló que le pegaron hasta el cansancio y que pasó por un centro médico para hacerse estudios. “Quedé en shock”, describió.
Mientras avanza la investigación policial, el caso vuelve a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en La Plata. Los especialistas advierten que los episodios con violencia en viviendas, especialmente durante la madrugada o en medio de tormentas, se han vuelto cada vez más frecuentes.
En City Bell, Gonnet, Villa Elisa y Arturo Seguí, los vecinos organizan grupos de WhatsApp, instalan cámaras particulares y reclaman patrullajes constantes, pero aun así aseguran que los robos no disminuyen.
Esta historia es una más en una lista que no deja de crecer y que muestra cómo la inseguridad golpea incluso en barrios que durante años se consideraron tranquilos.
El reclamo es unánime: mayor presencia policial, respuestas rápidas y políticas concretas para frenar la violencia que, cada vez más, pone en riesgo la vida de los vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí