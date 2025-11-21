Vecinos de 31 y 55 están que arden por el “muñeco de la discordia”

Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
Kicillof: “Necesitamos las leyes para que la Provincia funcione”
A poco más de un mes para fin de año, los muñecos que serán parte de la tradicional quema para recibir 2026 empiezan a tomar forma. Sin embargo, no todo es entusiasmo, ya que en 31 y 55 se reclama la reubicación de uno de esos momos debido a las molestias que genera a los frentistas la movida circundante.
Por medio de una carta dirigida a las autoridades municipales, los vecinos de “la rambla comprendida entre 50 y 55 y de 31 a 131” manifestaron “profunda preocupación por la quema del muñeco tradicional y los eventos previos asociados”, solicitando que no permitan su realización en la zona.
En la nota señalaron que cerca del lugar se encuentra una estación de servicio y el Hospital Italiano, lo que genera temor por un posible accidente.
Según comentaron a este diario, el muñeco que se suele realizar en el lugar “en 2023 se trasladó a otra zona”, se detalló.
“Con los años, este evento fue creciendo y pasó de ser sólo la quema de un muñeco a convertirse en un verdadero festival que, cerca de fin de año, se extiende durante una semana. En vísperas de Navidad se realizan recitales nocturnos con bandas, juegos inflables para los chicos y algo más que es venta de comida y bebidas”, se indicó.
Al describir las complicaciones en el barrio, se apuntó que “este show mueve a una infinidad de gente por día, que se acerca tanto para ver el muñeco como para participar de los recitales. Esto genera caos de tránsito y hechos delictivos. El año pasado, en 30 entre 52 y 53, durante el maremoto de gente que pasaba, se produjo una entradera. Además, el día de Año Nuevo suben los autos en la entrada de nuestras cocheras y no podemos movernos”.
Asimismo, se recordó que “el año pasado, la estación de servicio de 51 y 31, tuvo que encintar la playa para que no dejen los autos. La Municipalidad no dispuso de un operativo de control urbano, tampoco policías. La música de noche es hasta las tres o cuatro de la mañana”.
