Andis: renunció la funcionaria que le encontraron US$ 700 mil en su casa

La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, renunció ayer a su cargo después de que la investigación por la causa Andis alcanzara a su padre, Miguel Ángel Calvete, como presunto nexo entre el organismo que conducía Diego Spagnuolo y las droguerías.
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaran el domicilio de la ahora ex funcionaria y encontraran alrededor de 700.000 dólares y otras divisas, según revelaron fuentes judiciales.
Las máximas autoridades del Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, consideraron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre presuntos retornos en la ANDIS y, como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestró dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, lo que alimentó la la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025.
En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”.
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero.
“Por si entran acá y me ven con mosca” o “Digo que me lo prestó alguien, olvidate” fueron algunas de las frases que intercambiaron.
Los efectivos de la fiscalía encontraron cerca de 700.000 dólares, en diferentes monedas extranjeras, en ese domicilio durante un procedimiento realizado el 9 de octubre último.
En tanto, Spagnuolo declarará mañana en indagatoria, mientras el jueves hará lo propio el ex funcionario Daniel Garbellini, vinculado al hasta ahora único detenido en la causa, el médico Pablo Atchabahian.
Spagnuolo fue llamado a indagatoria la semana última en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la ANDIS, junto a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
Miguel Angel calvete
Ornella Calvete
