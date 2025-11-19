Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Se reabrió la paritaria en la provincia

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Según fuentes gremiales, el pago del salario anual complementario estaría atado a que la Legislatura apruebe el endeudamiento

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

La Provincia retomó la discusión paritaria con los gremios

19 de Noviembre de 2025 | 01:41
Edición impresa

La reunión paritaria entre los funcionarios del gobierno bonaerense y los gremios que representan a los trabajadores estatales amparados por la ley 10.430 terminó ayer sin una oferta concreta de mejora por parte de la Provincia que, en cambio, habría expuesto una dura advertencia sobre la mesa de negociación: según fuentes sindicales, el mensaje que trasmitieron desde la administración de Axel Kicillof es que, de no aprobarse la ley de Endeudamiento que envió el Ejecutivo a la Legislatura, será “muy difícil cumplir en tiempo y forma” con el pago del aguinaldo, como así también otorgar algún aumento salarial.

Eso fue lo que, según pudo reconstruir este diario, escucharon los representantes de ATE, UPCN y Fegeppba de boca del subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; la jefa de Gabinete del ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini y la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris.

“Sin la aprobación del endeudamiento sería muy díficil cumplir con el compromiso del Sueldo Anual Complementario (SAC) y otorgar aumentos”, habrían admitido los funcionarios, según fuentes gremiales que participaron de la discusión salarial que tuvo lugar en la tarde de ayer en la sede bonaerense de la cartera laboral, en 7 entre 39 y 40.

La preocupación caló hondo entre los sindicatos que ven cierto estancamiento en la negociación, ahora atada a lo que ocurra en la Legislatura, donde ayer el oficialismo -con apoyos de La Cámpora y el Frente Renovador- consiguió despacho de comisión para avanzar con las leyes de Presupuesto y Fiscal Impositiva, pero no pudo lograr lo mismo con el pedido de financimiento, que para la Provincia es crucial y cuyo tratamiento se pospuso para la semana que viene.

De ahí que lo que los funcionarios bonaerenses transmitieron a los gremios se lea como una fuerte jugada de presión del Gobierno dirigida a la oposición y a los sectores internos del oficialismo para que aprueben la solicitud de endeudamiento. De lo contrario, tanto el aguinaldo como los futuros aumentos salariales se verían comprometidos.

Reclamos gremiales

Con este clima de tensión como telón de fondo, los sindicatos retomaron ayer las conversaciones salariales con la Provincia luego de semanas de reclamos en las que advirtieron por el sostenido deterioro en el poder adquisitivo que, alertaron, “urge recomponer”.

El último aumento que recibieron los trabajadores de la administración pública bonaerense fue acordado en agosto, cuando aceptaron una suba del 5% (repartida en dos cuotas). Hasta aquí, el aumento de los primeros 10 meses del año para el sector alcanzó el 25,9%, apenas por encima del 24,8% de inflación acumulada en el período.

En la jornada paritaria de ayer, como se dijo, “no hubo oferta salarial”, tal como confirmaron desde Fegeppba y ATE que, entre otras demandas, “solicitó agilizar el proceso de pase a planta permanente”, a la par que pidió la convocatoria a mesas técnicas sectoriales.

ATE pidió a su vez por la reducción horaria de la jornada laboral en el ámbito bonaerense sin pérdida del poder adquisitivo.

Desde Fegeppba también exigieron una recomposición salarial que incluya los meses de noviembre y diciembre y que además alcance a los jubilados. Además, se sumaron a los pedidos del pase a planta permanente de todo el personal precarizado y a la necesidad de que se convoque a mesas sectoriales por organismo para abordar problemáticas específicas, entre otros puntos.

Tras el encuentro con los estatales, mañana será el turno de los docentes, citados por la Provincia para escuchar sus reclamos salariales.

 

