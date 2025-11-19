¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
¡Feliz cumple, La Plata! La agenda de los festejos por los 143 años de la Ciudad
En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario
Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa
El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado
Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo
Basura, transporte, estacionamiento y más: así funciona La Plata por el asueto del aniversario
Manuel Panaro ilusiona a todo Gimnasia: “Queremos hacer historia, vamos a pelear por todo”
Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra
En la elección nodocente sólo Agronomía se apartó de la conducción de Atulp
Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
Los números de la suerte del miércoles 19 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Alberto Fernández, más complicado por la contratación de seguros
Quejas y reclamos por la higiene y demoras en los hospitales públicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Según fuentes gremiales, el pago del salario anual complementario estaría atado a que la Legislatura apruebe el endeudamiento
La reunión paritaria entre los funcionarios del gobierno bonaerense y los gremios que representan a los trabajadores estatales amparados por la ley 10.430 terminó ayer sin una oferta concreta de mejora por parte de la Provincia que, en cambio, habría expuesto una dura advertencia sobre la mesa de negociación: según fuentes sindicales, el mensaje que trasmitieron desde la administración de Axel Kicillof es que, de no aprobarse la ley de Endeudamiento que envió el Ejecutivo a la Legislatura, será “muy difícil cumplir en tiempo y forma” con el pago del aguinaldo, como así también otorgar algún aumento salarial.
Eso fue lo que, según pudo reconstruir este diario, escucharon los representantes de ATE, UPCN y Fegeppba de boca del subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca; la jefa de Gabinete del ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini y la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris.
“Sin la aprobación del endeudamiento sería muy díficil cumplir con el compromiso del Sueldo Anual Complementario (SAC) y otorgar aumentos”, habrían admitido los funcionarios, según fuentes gremiales que participaron de la discusión salarial que tuvo lugar en la tarde de ayer en la sede bonaerense de la cartera laboral, en 7 entre 39 y 40.
La preocupación caló hondo entre los sindicatos que ven cierto estancamiento en la negociación, ahora atada a lo que ocurra en la Legislatura, donde ayer el oficialismo -con apoyos de La Cámpora y el Frente Renovador- consiguió despacho de comisión para avanzar con las leyes de Presupuesto y Fiscal Impositiva, pero no pudo lograr lo mismo con el pedido de financimiento, que para la Provincia es crucial y cuyo tratamiento se pospuso para la semana que viene.
De ahí que lo que los funcionarios bonaerenses transmitieron a los gremios se lea como una fuerte jugada de presión del Gobierno dirigida a la oposición y a los sectores internos del oficialismo para que aprueben la solicitud de endeudamiento. De lo contrario, tanto el aguinaldo como los futuros aumentos salariales se verían comprometidos.
Con este clima de tensión como telón de fondo, los sindicatos retomaron ayer las conversaciones salariales con la Provincia luego de semanas de reclamos en las que advirtieron por el sostenido deterioro en el poder adquisitivo que, alertaron, “urge recomponer”.
LE PUEDE INTERESAR
ATE para en todo el país contra la reforma laboral
LE PUEDE INTERESAR
La inflación mayorista, con fuerte desaceleración
El último aumento que recibieron los trabajadores de la administración pública bonaerense fue acordado en agosto, cuando aceptaron una suba del 5% (repartida en dos cuotas). Hasta aquí, el aumento de los primeros 10 meses del año para el sector alcanzó el 25,9%, apenas por encima del 24,8% de inflación acumulada en el período.
En la jornada paritaria de ayer, como se dijo, “no hubo oferta salarial”, tal como confirmaron desde Fegeppba y ATE que, entre otras demandas, “solicitó agilizar el proceso de pase a planta permanente”, a la par que pidió la convocatoria a mesas técnicas sectoriales.
ATE pidió a su vez por la reducción horaria de la jornada laboral en el ámbito bonaerense sin pérdida del poder adquisitivo.
Desde Fegeppba también exigieron una recomposición salarial que incluya los meses de noviembre y diciembre y que además alcance a los jubilados. Además, se sumaron a los pedidos del pase a planta permanente de todo el personal precarizado y a la necesidad de que se convoque a mesas sectoriales por organismo para abordar problemáticas específicas, entre otros puntos.
Tras el encuentro con los estatales, mañana será el turno de los docentes, citados por la Provincia para escuchar sus reclamos salariales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí