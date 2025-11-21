Burlando reclamó la detención de Makintach

Julieta Makintach volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que a la destitución al cargo de jueza, que votaron por unanimidad los integrantes del jury de enjuiciamiento en La Plata, al encontrar pruebas directas de su participación en el documental “Justicia Divina”, todo en medio del suspendido debate por la muerte de Diego Armando Maradona, ayer surgió un pedido formal para que se ordene su detención.

Según la acusación, autorizó y participó activamente en el proyecto sin la transparencia necesaria, lo que comprometió su rol como magistrada.

El pedido fue formalizado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma y Gianinna Maradona.

Burlando, sobre ese planteo, argumentó: “Hay dos motivos por los cuales vos, hoy, claramente podés estar preso en una causa donde se admite la detención. Peligro de fuga o que cometas un peligro procesal. ¿Qué significa peligro procesal? Obstrucción a la Justicia o entorpecimiento”.

“Cada vez que hubo un testigo, iba Makintach y lo increpaba, antes o después”, expresó el abogado ante la presencia de testigos durante el debate.

En esa línea, profundizó: “La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas”.

La ex jueza, ante el pedido formulado por el abogado platense, respondió: “Algún día se van a caer las cortinas de humo”. A su vez, remarcó: “Se va a saber la verdad” y que no puede ir presa porque “la decisión del jury no está firme”.

El fiscal Patricio Ferrari argumentó que la magistrada transformó el juicio en “un proyecto audiovisual personal”, algo que socava la imparcialidad del tribunal.

En su defensa, Makintach ha declarado ante el jury de enjuiciamiento: dijo que no tenía “fama” como objetivo y que solo accedió a una entrevista porque una amiga le pidió hacerlo, sin saber que se convertiría en un documental. Pero el veredicto fue por demás contundente: 11 a 0 en contra.