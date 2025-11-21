Burlando reclamó la detención de Makintach

Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó
Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
Reabrió la paritaria docente en Provincia: ¿Qué pasará con el aumento y el aguinaldo "condicionado"?
El retuit de Milei en apoyo a Estudiantes tras el cruce con la AFA por el polémico título a Rosario Central
Fuertísimo choque entre un micro y un Uber sobre las vías del tren en La Plata: rescatan a una mujer atrapada
La Plata bajo alerta "Amarillo" por la tormenta: hasta cuándo lloverá
Convocan a una marcha por las víctimas del fentanilo adulterado en La Plata
Gimnasia ante Unión por los playoff: cómo le fue ante el Tatengue en los últimos cinco partidos
VIDEO. El piquete en la avenida 44 terminó con incidentes, amenazas y detenidos
Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona
Transporte, basura y estacionamiento: cómo funcionarán los servicios en La Plata durante el viernes 21 y el lunes 24
Un conductor intentó esquivar a un ciclista, perdió el control y volcó en plena Av. 120
Copa Davis: el triunfo del platense Tomy Etcheverry no alcanzó y Argentina quedó eliminada ante Alemania
Murió Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
Thiago Medina contó cómo sigue su relación con Daniela Celis
Intento de entradera en City Bell: hay dos detenidos tras un operativo cerrojo
Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
Insólito: la AFA reconoció a Rosario Central como Campeón de Liga 2025
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
"Copa secada de nuca": estallan los memes tras el revuelo de Central campeón
Por “maltratos”: así fue la renuncia de Eugenia Tobal a Masterchef
Carla Conte enfrentó a Mariano Iúdica tras el escándalo con Marcelo Tinelli: “Es injustificable”
Morena Rial y un nuevo conflicto en la cárcel a causa del celular
Conmoción en La Plata: un hombre murió tras descompensarse en la comisaría cuarta de La Loma
El Gobierno nacional lanzó la licitación administrar cuatro rutas que atraviesan la Provincia
Qué dijo Cristina Kirchner en su descargo por el juicio Cuadernos de las Coimas
La Plata, sin agua este jueves: se rompió una cañería y afecta el servicio de una amplia zona
Aldana Masset, de líder de una banda platense a sorprender a todos como Miss Universo Argentina 2025
Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Julieta Makintach volvió a quedar en el ojo de la tormenta, ya que a la destitución al cargo de jueza, que votaron por unanimidad los integrantes del jury de enjuiciamiento en La Plata, al encontrar pruebas directas de su participación en el documental “Justicia Divina”, todo en medio del suspendido debate por la muerte de Diego Armando Maradona, ayer surgió un pedido formal para que se ordene su detención.
Según la acusación, autorizó y participó activamente en el proyecto sin la transparencia necesaria, lo que comprometió su rol como magistrada.
El pedido fue formalizado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma y Gianinna Maradona.
Burlando, sobre ese planteo, argumentó: “Hay dos motivos por los cuales vos, hoy, claramente podés estar preso en una causa donde se admite la detención. Peligro de fuga o que cometas un peligro procesal. ¿Qué significa peligro procesal? Obstrucción a la Justicia o entorpecimiento”.
“Cada vez que hubo un testigo, iba Makintach y lo increpaba, antes o después”, expresó el abogado ante la presencia de testigos durante el debate.
En esa línea, profundizó: “La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas”.
LE PUEDE INTERESAR
El caos del tránsito sumó una nueva víctima fatal
LE PUEDE INTERESAR
Se atrincheró con su hijo y atacó a su pareja
La ex jueza, ante el pedido formulado por el abogado platense, respondió: “Algún día se van a caer las cortinas de humo”. A su vez, remarcó: “Se va a saber la verdad” y que no puede ir presa porque “la decisión del jury no está firme”.
El fiscal Patricio Ferrari argumentó que la magistrada transformó el juicio en “un proyecto audiovisual personal”, algo que socava la imparcialidad del tribunal.
En su defensa, Makintach ha declarado ante el jury de enjuiciamiento: dijo que no tenía “fama” como objetivo y que solo accedió a una entrevista porque una amiga le pidió hacerlo, sin saber que se convertiría en un documental. Pero el veredicto fue por demás contundente: 11 a 0 en contra.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí