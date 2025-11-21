Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell

Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
Fotomultas: el exministro bonaerense D'Onofrio fue procesado y embargado por más de 300 millones de pesos
VIDEO. La Plata: una joven se tiró de la bicicleta para escapar de un hombre que la manoseó
Escándalo por el título a Central: Estudiantes desmintió la votación en AFA y Toviggino le dijo "pecho frío" a Verón
Reabrió la paritaria docente en Provincia: ¿Qué pasará con el aumento y el aguinaldo "condicionado"?
El retuit de Milei en apoyo a Estudiantes tras el cruce con la AFA por el polémico título a Rosario Central
Fuertísimo choque entre un micro y un Uber sobre las vías del tren en La Plata: rescatan a una mujer atrapada
La Plata bajo alerta "Amarillo" por la tormenta: hasta cuándo lloverá
Convocan a una marcha por las víctimas del fentanilo adulterado en La Plata
Gimnasia ante Unión por los playoff: cómo le fue ante el Tatengue en los últimos cinco partidos
VIDEO. El piquete en la avenida 44 terminó con incidentes, amenazas y detenidos
Tras el jury en La Plata: pidieron la detención de Makintach por la filmación del documental en el juicio por Maradona
Transporte, basura y estacionamiento: cómo funcionarán los servicios en La Plata durante el viernes 21 y el lunes 24
Un conductor intentó esquivar a un ciclista, perdió el control y volcó en plena Av. 120
Copa Davis: el triunfo del platense Tomy Etcheverry no alcanzó y Argentina quedó eliminada ante Alemania
Murió Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
Thiago Medina contó cómo sigue su relación con Daniela Celis
Intento de entradera en City Bell: hay dos detenidos tras un operativo cerrojo
Entre manifestaciones y cortes previstos, el tránsito en el centro de La Plata es un verdadero infierno
Insólito: la AFA reconoció a Rosario Central como Campeón de Liga 2025
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
"Copa secada de nuca": estallan los memes tras el revuelo de Central campeón
Por “maltratos”: así fue la renuncia de Eugenia Tobal a Masterchef
Carla Conte enfrentó a Mariano Iúdica tras el escándalo con Marcelo Tinelli: “Es injustificable”
Morena Rial y un nuevo conflicto en la cárcel a causa del celular
Conmoción en La Plata: un hombre murió tras descompensarse en la comisaría cuarta de La Loma
El Gobierno nacional lanzó la licitación administrar cuatro rutas que atraviesan la Provincia
Qué dijo Cristina Kirchner en su descargo por el juicio Cuadernos de las Coimas
La Plata, sin agua este jueves: se rompió una cañería y afecta el servicio de una amplia zona
Aldana Masset, de líder de una banda platense a sorprender a todos como Miss Universo Argentina 2025
Viernes a pura música y streaming con Olga en La Plata: las bandas que estarán en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Según pudo corroborar EL DIA, Virginia Franco no se presentó a trabajar ni respondió llamados el viernes, un día antes de ser hallada sin vida en su vivienda. La nueva autopsia busca confirmar la mecánica del ataque
La investigación por el violento crimen de la psiquiatra Virginia Franco continúa sumando elementos que podrían resultar decisivos para reconstruir qué ocurrió en las horas previas a su muerte. Tras la difusión de las imágenes que mostraron el estado de absoluto desorden en la vivienda de 473 entre 15 A y 17 -y que expusieron un escenario con un desorden que no parecía casual-, ayer se realizó la nueva autopsia ordenada por el fiscal Álvaro Garganta. Si bien aún no se conocen los resultados, fuentes judiciales remarcaron que este estudio será determinante para avanzar sobre las principales hipótesis.
En paralelo, EL DIA pudo confirmar un dato que ya se analiza como un punto central de la línea temporal del homicidio: Virginia asistía a la Clínica Privada de Psiquiatría San Juan, ubicada en barrio Hipódromo, únicamente dos días a la semana: los miércoles y los viernes. Y el viernes 14 de noviembre, un día antes de ser hallada sin vida, ella faltó sin aviso, algo completamente inusual para una profesional que, según colegas y pacientes, jamás cancelaba turnos sin comunicación previa. Ese día tenía varias citas programadas.
El dato inquietó aún más cuando se corroboró que, durante ese mismo viernes, Virginia Franco no respondió los mensajes que le envió un amigo cercano. En su declaración, contó que intentó comunicarse con ella por la tarde, pero el teléfono “figuraba apagado” y él comenzó a preocuparse. Ese mismo hombre fue quien, al día siguiente, el sábado 15 a las 10.30, entró a la casa y la encontró muerta en el interior. La fiscalía considera que el lapso entre el jueves por la tarde y el viernes es ahora un tramo crítico para reconstruir la secuencia del ataque.
Ese período coincide además con otro dato que hoy cobra relevancia: el jueves anterior al hallazgo, vecinos aseguraron haber visto a dos sujetos dentro del patio de la propiedad, supuestamente realizando trabajos en la ligustrina. Sin embargo, tras el asesinato, se constató que el pasto estaba crecido y el cerco verde presentaba imperfecciones, lo que contradice la versión de una tarea reciente. Este elemento reactiva la sospecha de que esos hombres podrían estar vinculados al ingreso a la casa y, eventualmente, a la agresión.
Lo cierto es que, con el correr de las horas -y según confiaron a EL DIA-, los investigadores van afinando una conjetura que, aunque se mencionaba desde el inicio, ahora cobra fuerza: la posibilidad de que en la vivienda hubiera dinero guardado y que una escena originalmente pensada como un robo haya derivado en el crimen.
Mientras tanto, la fiscalía 11, a cargo de Álvaro Garganta, avanza también en una línea económica. En las últimas horas se solicitó un informe completo de sus movimientos bancarios, transferencias, consumos y extracciones sobre cuentas a nombre de Virginia Franco. El requerimiento apunta a determinar si la víctima tenía movimientos financieros recientes o si manejaba sumas de dinero en efectivo en su domicilio.
LE PUEDE INTERESAR
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
LE PUEDE INTERESAR
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
El dato no es menor. Aunque todavía esperaba la sucesión de su esposo fallecido, personas de su entorno señalaron que Franco podría guardar dinero en su casa, y que recientemente había evaluado la posibilidad de invertir en plazos fijos, algo que mencionó a allegados durante los últimos meses. A esto se suma que los peritos trabajan sobre su notebook en busca de correos, registros o documentos que ayuden a establecer si había retirado fondos o si existía alguna operación pendiente.
Con estas piezas, y como se mencionó, el crimen podría haber ocurrido en el marco de un robo violento que se desbordó, especialmente si los agresores sabían -o creían- que había dinero en la propiedad. El desorden extremo en el interior de la vivienda, ya evidenciado en las imágenes incorporadas al expediente, encaja dentro de esa posibilidad, aunque los investigadores remarcan que aún no hay conclusiones firmes.
Por lo pronto, la fiscalía reconstruye minuto a minuto las últimas 48 horas de vida de la psiquiatra, con tres puntos en primer plano: los movimientos sospechosos en su jardín en donde “desconocidos” realizaban presuntas tareas de poda, su celular sin conexión durante el viernes y que a la fecha, no aparece; y el faltazo a su trabajo en la clínica de 115 y Diagonal 74. Así, el caso sigue abierto, con más preguntas que certezas y un rompecabezas que, pieza por pieza, la Justicia intenta completar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí