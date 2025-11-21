En City Bell ya piden el medido para las motos

City Bell fue pionera en incorporar espacios de estacionamiento exclusivos para motos en el centro comercial de Cantilo. Sin embargo, algunos automovilistas expresan su disconformidad, porque aunque los motociclistas también utilizan el espacio público, no abonan el estacionamiento medido como sí lo hacen otros vehículos.

La iniciativa comenzó a implementarse hace más de dos años como prueba piloto, poniéndose en marcha en Diagonal 3 (Jorge Bell), entre Cantilo (calle 473) y 471. Al igual que en el centro platense, los lugares asignados -que son dos- están demarcados directamente sobre la calzada.

Según los vecinos, la medida se aplicó con el objetivo de mejorar el orden de la vía pública, en la zona del centro comercial. “Particularmente en la esquina de Cantilo y la diagonal, que reboza de motos”, explicó a este diario Guillermo Defranco, vecino de City Bell.

Al igual que en otras localidades, las motos se convirtieron en un foco de quejas constantes. Defranco señaló que “si bien no todos los motociclistas son iguales, el reclamo viene porque en términos generales manejan mal, hacen ruido y no respetan las señales de tránsito como la mano y la contramano”.

A su vez, un tema que genera controversia entre los automovilistas es el pago del estacionamiento. “La pregunta es si las motos deben pagar como los autos o si tienen el privilegio de usar gratuitamente el espacio público más preciado de City Bell”, indicó el vecino.

Otro de los planteos es la existencia de muchas motos delivery sobre la vereda, así como la necesidad de extender los espacios exclusivos a otros barrios.

La propuesta es compartida por los comerciantes, quienes a través de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell dieron impulso a la propuesta, para ordenar el espacio público.

Martín Bizet, presidente de la entidad comercial, explicó que “el año pasado tuvimos un incidente con un nene. Tocó el caño de escape de una moto que estaba arriba de la vereda y se quemó la mano. Además, porque la vereda es para los transeúntes y a veces se llena de motos. Por eso, el pedido que se viene realizando para que tengan un lugar en la calle para estacionar”.