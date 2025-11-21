Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |De la planificación a la caída de la natalidad

La vasectomía, del boom de la demanda al debate entre políticos

La vasectomía, del boom de la demanda al debate entre políticos
21 de Noviembre de 2025 | 01:42
Edición impresa

El notable y constante aumento en la demanda de vasectomías en la Provincia de Buenos Aires, que se ha consolidado como una herramienta de planificación familiar activa, desató una intensa guerra política e ideológica sobre los derechos reproductivos y el riesgo de colapso demográfico en el país.

El debate se encendió tras una campaña de promoción de la vasectomía en hospitales y universidades bonaerenses. Las posturas se polarizaron: mientras las autoridades sanitarias bonaerenses defienden la iniciativa como una forma de democratizar métodos anticonceptivos y compartir la responsabilidad con las mujeres, voces de la oposición la calificaron de “antihumana” y alertaron sobre la promoción de la esterilización en jóvenes.

El primer dardo provino del ámbito nacional. Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, acusó directamente a la Provincia de “militar la extinción de la humanidad”. Álvarez sostuvo que la vasectomía es un método anticonceptivo más, pero enfatizó que su promoción se enmarca en un debate que mezcla salud, información y política, poniendo en el centro de la discusión los límites entre la promoción sanitaria y la información adecuada, especialmente cuando la intervención es irreversible.

La vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Clara Muzio, elevó la crítica al calificar la iniciativa como una “campaña estatal de esterilización voluntaria masculina”. Muzio alertó sobre el riesgo de infertilidad permanente en varones jóvenes que toman una decisión sin las advertencias claras necesarias, sugiriendo que la campaña podría estar empujando a este sector de la población hacia una decisión que podrían lamentar.

Las posiciones se recopilaron en un artículo del periódico El Economista. También aparece la del diputado nacional libertario Santiago Santurio (LLA). El legislador acusó al gobierno bonaerense de promover un “modelo antihumano” y un “proyecto de control poblacional”.

Santurio elevó la polémica a un plano demográfico, al sostener que Argentina ya enfrenta una de las “peores crisis demográficas de su historia reciente” debido a la caída de los nacimientos en un 40% durante la última década, con la Provincia de Buenos Aires registrando una baja superior al 44%, niveles no vistos desde 1980. Según esta visión, la promoción de la vasectomía agravaría esta tendencia de “decrecimiento”.

LE PUEDE INTERESAR

Reclaman corte de pasto “urgente” en 159 y 60

LE PUEDE INTERESAR

En City Bell, taparon el pozo pero dejaron la pérdida

En respuesta a las críticas, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió al cruce y negó categóricamente cualquier objetivo anti-natalista. El ministro reivindicó la necesidad de que “los hombres también asuman responsabilidades en la planificación familiar”. Kreplak recordó que la vasectomía es un método legal (Ley 26.130), gratuito y seguro.

Para el titular de la cartera sanitaria, la clave de la campaña es la democratización de los métodos anticonceptivos. Kreplak sostuvo que el objetivo es equilibrar la carga histórica que recayó sobre las mujeres (responsables de la anticoncepción, incluso con tratamientos hormonales de alto impacto o cirugías más invasivas como la ligadura de trompas, la cual se realiza hace décadas) y sumar alternativas donde “los hombres también pongan el cuerpo”.

Al ser un procedimiento ambulatorio y mínimamente invasivo, facilita el traslado de esa responsabilidad al varón.

Más allá de la disputa ideológica, los datos de la Provincia difundidos este mes por EL DIA confirman el notable crecimiento de la práctica, lo que le da contexto a la polarización: El número de vasectomías realizadas creció 1.500% entre 2020 y 2024, de 113 a 1.774.

Quienes acceden al procedimiento tienen un promedio de 34 años y, en su mayoría, ya han ejercido su paternidad. Las principales razones de la elección son la “paternidad satisfecha” (80%), el factor económico (7,6%) para no sumar más hijos a su cargo, y el no deseo de paternar (7%).

El debate, que combina salud pública, derechos reproductivos y política, demuestra que la autonomía reproductiva masculina se ha transformado en un punto sensible que trasciende el quirófano.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de cien mil platenses colmaron la Plaza Moreno para celebrar los 143 años de La Plata

En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

El crimen de Virginia Franco: “La pista del jardín” y un giro inesperado

Paritaria con estatales: sin oferta y con un aviso por el aguinaldo

Gimnasia zafó de lo peor y se ilusiona con la llave

Dasarmar la valija: el Pincha quiere aprovechar la vida extra

Ordenan decomisar los bienes de Cristina por la causa que está presa

Andis: quién es la funcionaria que renunció tras encontrarle US$ 700 mil en su casa
+ Leidas

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Guerra Rusia - Ucrania: polémico plan de paz de Trump

Cruce con Cornejo por la política “privatista” del Gobierno de Milei

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

Los servicios para el fin de semana largo

Bochornosa copa para Central
Últimas noticias de La Ciudad

Alarma por el sexo sin cuidado Los jóvenes y adultos mayores en riesgo

La Justicia le ordenó a un colegio platense matricular a los hijos de Rodrigo Rey

Sigue en positivo la venta de propiedades: pero sólo las chicas

VIDEO. Disturbios, detenidos y caos vial en una protesta callejera en Olmos
Policiales
Cronología del horror: la trama oculta del asesinato en City Bell
Procesan al ex titular de Transporte ante un presunto lavado de activos
La hija de Valeria Mazza evitó un robo a los gritos
Otro jubilado vivió una pesadilla de madrugada
Burlando reclamó la detención de Makintach
Información General
Longevidad: vacunarse marca la diferencia
Dura sanción a un camionero que hizo un adelantamiento indebido
Otro accidente en una muestra escolar de ciencias
Los números de la suerte del jueves 21 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Uber Shuttle llega a Argentina: cómo y desde cuándo funcionará el "Uber-bondi"
Espectáculos
“Bandana trasciende la amistad: es una hermandad”
“Estoy bloqueado”: Tinelli reveló que la relación con su hija está quebrada
Cikes lanzó “Bruto S.A.” : Rock local inmersivo y cinematográfico
Ópera en Meridiano V: una Traviata para ver en reposera
“Wicked: Por siempre”: un final nada feliz para las brujas de Oz
Deportes
Bochornosa copa para Central
Úbeda mantendrá a Palacios como titular
Estudiantes: un historial irregular en playoffs de torneos cortos
Gallardo tiene dudas para visitar a Racing
Gimnasia: piedrahita trabajó a la par y pelea el puesto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla