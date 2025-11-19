En un nuevo aniversario, otra cena con sello platense y solidario

En la antesala de la jornada en la que se celebra el 143º aniversario de La Plata, la tradicional cena anual de la Fundación Florencio Pérez volvió a reunir a la dirigencia política, institucional y empresarial.

La cita, que tuvo lugar en el salón Vonharv, volvió a mostrar la confluencia de personalidades de distintos ámbitos para compartir una velada que combina celebración, diálogo y articulación entre los actores que intervienen en la actualidad de la Región.

Entre los invitados estuvieron el gobernador, Axel Kicillof; el intendente, Julio Alak acompañado por su gabinete, y concejales del oficialismo y la oposición; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol; dirigentes de instituciones sociales y deportivas; y representantes de cámaras empresariales locales.

Este año, la tradicional cena vuelve a poner el acento en su carácter solidario.

Las donaciones de la edición 2025 serán destinadas a dos proyectos centrales: por un lado, la implementación de cursos de apoyo educativo en clubes barriales, orientados a reforzar en niños de 7 a 9 años la lectura, la comprensión de texto y las operaciones básicas de matemática; y por otro, la finalización de las obras del polideportivo del Club Tricolores, recientemente inaugurado.

Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación Florencia Pérez y director de EL DIA anunció que con los aportes de este año “vamos a brindar apoyo escolar en 10 clubes de barrio de la Ciudad, para que puedan mejorar su comprensión de textos y operaciones matemáticas básicas, porque es fundamental incorporar a los jóvenes a la sociedad del futuro”.

Por su parte, el intendente Alak manifestó su agradecimiento a “la Fundación Florencio Pérez por convocarnos a toda la comunidad y a todos los que aportan para mejorar la calidad de vida de la Ciudad”, dijo y aseguró que “este Municipio va a seguir acompañando a la Fundación en todo lo que hace”.

También brindó un discurso el presidente del Club Tricolores, Pablo Ricciardi, quien contó que “el club Tricolores albergaba a más de 400 chicos y el espacio no alcanzaba para que puedan desarrollar sus tareas educativas y deportivas”, dijo sobre la obra recientemente realizada en el predio de 1 y 648 a partir de donaciones que recibió la Fundación. El directivo sostuvo que la tarea en Tricolores se apoya tanto en el pilar deportivo como educativo y valoró los vínculos de colaboración puertas afuera del club: “Estamos convencidos de que el trabajo conjunto de la comunidad nos hace mejores”.

A su turno, el Gobernador manifestó también su agradecimiento a la Fundación “por la invitación y por el enorme orgullo y la emoción de ver lo que hacen por los clubes de barrio de la Ciudad de La Plata”.

En el contexto del aniversario 143, sostuvo que como Buenos Aires “es probablemente la provincia más importante de la Argentina. Su capital tiene que estar a la altura de ese lugar, y eso es para mí la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y cada vez más esplendorosa”. Tras detallar sobre las obras que se desarrollaron en la Ciudad desde su arribo a la Gobernación en 2019, anunció otras dos: “En pocos meses se va a iniciar la bajada y el distribuidor de tránsito de City Bell desde la autopista Buenos Aires-La Plata”, dijo y añadió que “pronto, porque ya hemos licitado, La Plata va a volver a tener el Teatro del Lago”.

La Fundación Florencio Pérez trabaja en la prevención de adicciones en La Plata y en la Región desde 1990.

Además, colabora con los clubes de barrio, financia cursos dictados por la escuela de oficios de la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Tecnológica regional La Plata, y desarrolla acciones con entidades barriales fomentando el deporte.

Durante la cena, se pudo disfrutar de un show de Raúl Lavie. Tras el tradicional corte de torta y el brindis también se presentó Puli Demaria, “la DJ de los famosos”.