La disputa en Diputados por la minoría, con un PJ que busca evitar fugas

La reciente confirmación del salto de tres radicales aliados al bloque de La Libertad Avanza achicó la distancia entre Unión por la Patria y el oficialismo en la pelea por la primera minoría en la Cámara de Diputados. El peronismo procura evitar fugas para conservar esa condición pero la cancha parece inclinada a favor del Gobierno por las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores provinciales.

En la previa al recambio parlamentario y al tratamiento del Presupuesto 2026 y otros proyectos en sesiones extraordinarias, la principal preocupación en el PJ pasa por la posición que tomarán los mandatarios; y en especial los del norte.

El catamarqueño Raúl Jalil tiene decidido armar un bloque aparte de Unión por la Patria con los cuatro diputados que le responden, como hizo el tucumano Osvaldo Jaldo con los tres de la mini bancada Independencia y, antes, el salteño Gustavo Sáenz para armar Innovación Federal junto a los misioneros liderados por Carlos Rovira.

Gerardo Zamora, otro apuntado por el Gobierno para tenerlo como aliado aunque en principio seguirá en Unión por la Patria, fue ayer de una cumbre del llamado Norte Grande, donde se habló el tema.

“Vamos a seguir conversando, se va a definir antes del 3 de diciembre”, contaron cerca del catamarqueño Jalil.

Jaldo fue uno de los que adelantó que empujará para armar un espacio en común. “Para que nuestras propuestas sean escuchadas tenemos que agrupar un mayor número de diputados. Si formamos un interbloque podemos pasar a ser una de las minorías más importantes”, propuso el mandatario tucumano.

Encuentro en Santiago del Estero

Diego Santilli, el ministro del Interior, irá a Santiago en la jornada de hoy, en el marco de una serie de visitas que viene realizando a las provincias. “No es un requerimiento nuestro que rompan, no estamos para caranchearle el bloque a los K. Lo que queremos es que salgan las reformas y ellos también. Es cierto que pueden estar más cómodos no estando dentro del bloque peronista”, indicaron cerca del ex diputado del PRO.

El ministro buscará con Zamora consensuar su respaldo al Presupuesto 2026 y a las reformas clave que la gestión libertaria impulsa en el Congreso, pero también buscaría debilitar los bloques peronistas en el Congreso, aunque lo nieguen desde la Casa Rosada.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear detrás de sus objetivos, y en el contexto de estas negociaciones hay posibilidades de que el santiagueño ordene formar un bloque aparte, lo que le permitiría a la Casa Rosada resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja a manos de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador, de origen radical pero férreo aliado al kirchnerismo durante muchos años, tomó distancia de la ex mandataria en el último tiempo y durante el gobierno de Javier Milei aportó votos clave para la Ley Bases.

Las negociaciones con los gobernadores incluyen pedidos de fondos para obras, para las cajas previsionales no transferidas a la Nación -que requieren mensualmente compensaciones- y el traspaso de empresas. Como el caso de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas del Dionisio) para Catamarca, por ejemplo. De hecho el último martes el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a la mesa política del Gobierno para empezar a definir los márgenes de maniobra en las conversaciones con los mandatarios provinciales.

En la hoja de ruta del PJ alineado con Cristina Kirchner, manejado por el senador José Mayans desde la detención domiciliaria de la ex presidenta, aparece la intención de convocar a los gobernadores del espacio aunque por el momento esa cita no tiene fecha por las tensiones entre la ex mandataria y Axel Kicillof y la incertidumbre sobre cómo se posicionará el resto ante las iniciativas del oficialismo.

El peronismo sabe que tendrá una cierta sangría, sobre todo el Diputados. Por los resultados de las elecciones del 26 de octubre se calculaba que el peronismo mantendría los 98 actuales, pero luego ese número comenzó a deshilacharse por las maniobras de seducción del oficialismo antes mencionadas sobre los gobernadores. Ya hay una baja formal: la del tucumano Javier Noguera. Antes de la elección estaba previsto que se sumara al bloque presidido por Germán Martínez, aunque avisó que irá a Independencia, referenciado en Jaldo y cercano LLA.

También generó incertidumbre el puntano Jorge Gato Fernández, alineado con Alberto Rodríguez Saá, aunque como no confirmó que armará bloque aparte en Unión por la Patria todavía lo cuentan ahí. Lo mismo con los cuatro catamarqueños referenciados en Jalil “Por ahora”, admiten en UxP. Pero saben que no será sencillo retener la primera minoría. Es que La Libertad Avanza llegará a 91 diputados y podría seguir creciendo con cieretos posibles aliados.