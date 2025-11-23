Hotel para perros en el aeropuerto de Roma

Los dueños de perros a menudo enfrentan un dilema antes de viajar: ¿dejar a su querida mascota con un cuidador o en una perrera? Ambos requieren bastante planificación y logística, lo cual puede ser estresante y consumir mucho tiempo para las familias con mascotas. El aeropuerto internacional de Fiumicino en Roma intenta simplificar el proceso al abrir uno de los primeros hoteles en el mismo recinto de un importante aeropuerto europeo, siguiendo una iniciativa similar en Fráncfort. Los trabajadores de Dog Relais incluso recogen a los cachorros desde la terminal para que los viajeros puedan dirigirse directamente a su vuelo. Las habitaciones básicas en el hotel para perros cuestan alrededor de 40 euros (47 dólares) y cuentan con suelos con control de temperatura y jardines privados. Los perros más tímidos o solitarios pueden ser colocados en caniles en el borde de la instalación, donde interactúan con el personal en lugar de con otros perros en los cercados comunes de césped. Por la noche, se emite música ambiental con una frecuencia de tono bajo y suave, diseñada para relajarse a través de los altavoces de las habitaciones. Hay extras opcionales que van desde los servicios habituales de peluquería, baño y limpieza de dientes, hasta los más lujosos, como la aromaterapia con aromas de lavanda o menta para ayudar a inducir la calma, o crema de árnica aplicada en músculos y articulaciones doloridas. Los dueños insatisfechos con las cámaras web estándar para vigilar a sus caninos horas desde lejos pueden optar por una habitación premium de 60 euros equipada con una pantalla para videollamadas las 24.