Las camisetas más vendidas en el mundo en 2025, con Messi y un club argentino en el top ten



Un informe reciente de Euromericas Sport Marketing revelo el detalle de las camisetas de fútbol más vendidas a nivel global, destacando la presencia argentina en los primeros puestos por partida doble.

La camiseta del Inter Miami, utilizada por Lionel Messi, se posiciona en el quinto lugar del ranking, mientras que justo detrás, en la sexta ubicación, se encuentra la de Boca Juniors.

El selecto top 5 está conformado por el Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, Bayern Múnich y el Inter Miami, cuya presencia se debe claramente a la influencia del astro argentino.

Inmediatamente después, el club Xeneize aparece como el mejor representante sudamericano, superando al Flamengo, que figura en el octavo puesto, con el Manchester United intercalado en la séptima posición.

La camiseta azul y oro registró cerca de 1.900.000 ventas en 2025, una cifra que le permite superar a clubes de gran renombre mundial. Dejó atrás al gigante inglés Manchester United (con 1.855.000 ventas), al Mengão Flamengo (1.677.000), al Chelsea (1.422.000) y al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (1.281.000), que cierra el top 10 a pesar de contar con el delantero portugués desde principios de 2023.

Además, Boca Juniors sacó una ventaja considerable en ventas a otros grandes de Europa, como el Manchester City, Inter de Milán, AC Milán, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Roma, Olympique de Marsella, Napoli y Ajax, todos equipos que se ubicaron entre la decimoprimera y vigésima colocación del listado.

Boca se posicionó a nivel mundial en la venta de camiseta a pesar de no haber jugado la edición 2025 de la Copa Libertadores, en donde Flamengo, su rival sudamericano más inmediato en esta estadística comercial, será uno de los animadores de la final en busca de su cuarta conquista continental.

La impresionante recuperación deportiva del club en los últimos meses y la vuelta de Leandro Paredes sin duda han sido factores clave que influyeron en esta masiva venta de indumentaria, consolidando a Boca Juniors entre los clubes más populares y vendedores del planeta.

Además, esta performance comercial acompaña al éxito en su clasificación a la Copa Libertadores 2026, asegurándose su lugar directamente en la fase de grupos.