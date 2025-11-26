La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos

Se aproxima el cierre del ciclo lectivo y en La Plata esta semana crecieron los festejos de los estudiantes de la escuela secundaria en la vía pública, tanto las promociones de egresados como aquellos que pasan al sexto y último año del nivel medio educativo. Así, los jóvenes siguen copando las calles con batucadas, música, bailes y lo más controvertido que es el uso de pirotecnia.

Según vecinos no sólo del Centro sino de distintos puntos de la Ciudad, desde la medianoche se sucedieron estruendosas explosiones que no dejaron pegar un ojo. Por este motivo los platenses manifestaron su preocupación por la creciente ola de celebraciones estudiantiles extremadamente ruidosas.

"Resulta que cada mañana entre las 5 y a las 7 comienza a escucharse detonaciones que perjudican a las personas con discapacidades como yo y a los animales. No tiene empatía. Qué necesidad hay de molestar al otro", planteó una vecina, Silvia Franco, desde 62 y 28 tras otra madrugada para el olvido por las explosiones.

"Que los festejos de algunos no interfieran mi vida personal. Se aproximan las fiestas y es necesario que desde la Municipalidad se implementen operativos para cuidar a los ciudadanos", agregó.

Por su parte, un vecino del Centro, Daniel, exclamó que "no pude dormir entrada la madrugada por las fuertes explosiones que no sé de dónde vienen o qué está sucediendo".

Plaza Malvinas era otro de los puntos críticos por los fuertes ruidos derivados de las celebraciones estudiantiles.

"Prácticamente todas las mañanas de noviembre entre las 5 y las 6 se escuchan bombas en la zona de Plaza Moreno, por chicos que al finalizar sus fiestas de egresados concurren a ese espacio público", afirmó una damnificada que se identificó como María.

"Es una barbaridad que durante todo noviembre y al menos, mediados de diciembre, haya que soportar estos ruidos. Es una costumbre que se esta instalando en los últimos años y que claramente hace insoportable vivir tranquilos en esta Ciudad. Para más, lo mismo sucede en marzo, durante las primeras semanas de clase cuando los futuros egresados festejan su Último Primer Día", dijo.

En la misma línea, desde 18 y 56 sostuvieron que "este problema del uso de bombas estruendos ya es algo cotidiano en esta época del año, no es concebible".

En la zona de 12 y 513 los reclamos por las explosiones de bombas de estruendo por los festejos estudiantiles comenzaron anoche. "Era tan fuerte el ruido que no se podía mirar la tele. Después costó descansas", detallaron.

En Barrio Aeropuerto, Villa Elvira, también se quejaron por este panorama. "A eso de las 7 se escucharon ruidos que eran similares a bombas de estruendo", contó Daniel.

Asimismo una frentista de 63 y 16, Lili, comentó que "en la zona del Hospital de Niños nos tuvimos que levantar a la madrugada por las explosiones a causa del uso de pirotecnia, lo que interrumpió nuestro descanso".

El descontrol de las motos, sin freno

Al calor de los ruidos de los estudiantes efusivos por el cierre de la etapa en el nivel medio de la educación o bien por la finalización del año escolar, en el Bosque los ruidos en la madrugada también causaron una profunda preocupación.

En este caso, también se escucharon algunas explosiones. La diferencia es que los vecinos atribuyeron el descontrol a las caravanas de motoso que hoy se desplazaron por la zona.