La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?
Evasión, lavado y más sospechas: los detalles de la denuncia contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia
Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
Adorni encabeza su primera reunión de Gabinete para reforzar "el diálogo interno": se sumó Milei
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar Telefe
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
De La Plata a CABA: cuál es la empresa que suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Edith Hermida reveló cuándo será el último día de Beto Casella en Bendita: la dupla se separa después de 20 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
También hubo quejas por caravanas de motos
Escuchar esta nota
Se aproxima el cierre del ciclo lectivo y en La Plata esta semana crecieron los festejos de los estudiantes de la escuela secundaria en la vía pública, tanto las promociones de egresados como aquellos que pasan al sexto y último año del nivel medio educativo. Así, los jóvenes siguen copando las calles con batucadas, música, bailes y lo más controvertido que es el uso de pirotecnia.
Según vecinos no sólo del Centro sino de distintos puntos de la Ciudad, desde la medianoche se sucedieron estruendosas explosiones que no dejaron pegar un ojo. Por este motivo los platenses manifestaron su preocupación por la creciente ola de celebraciones estudiantiles extremadamente ruidosas.
"Resulta que cada mañana entre las 5 y a las 7 comienza a escucharse detonaciones que perjudican a las personas con discapacidades como yo y a los animales. No tiene empatía. Qué necesidad hay de molestar al otro", planteó una vecina, Silvia Franco, desde 62 y 28 tras otra madrugada para el olvido por las explosiones.
LEA TAMBIÉN
Los estudiantes de secundaria coparon la madrugada platense con festejos, batucadas y pirotecnia: los rituales que se vienen
"Que los festejos de algunos no interfieran mi vida personal. Se aproximan las fiestas y es necesario que desde la Municipalidad se implementen operativos para cuidar a los ciudadanos", agregó.
Por su parte, un vecino del Centro, Daniel, exclamó que "no pude dormir entrada la madrugada por las fuertes explosiones que no sé de dónde vienen o qué está sucediendo".
Plaza Malvinas era otro de los puntos críticos por los fuertes ruidos derivados de las celebraciones estudiantiles.
"Prácticamente todas las mañanas de noviembre entre las 5 y las 6 se escuchan bombas en la zona de Plaza Moreno, por chicos que al finalizar sus fiestas de egresados concurren a ese espacio público", afirmó una damnificada que se identificó como María.
"Es una barbaridad que durante todo noviembre y al menos, mediados de diciembre, haya que soportar estos ruidos. Es una costumbre que se esta instalando en los últimos años y que claramente hace insoportable vivir tranquilos en esta Ciudad. Para más, lo mismo sucede en marzo, durante las primeras semanas de clase cuando los futuros egresados festejan su Último Primer Día", dijo.
En la misma línea, desde 18 y 56 sostuvieron que "este problema del uso de bombas estruendos ya es algo cotidiano en esta época del año, no es concebible".
En la zona de 12 y 513 los reclamos por las explosiones de bombas de estruendo por los festejos estudiantiles comenzaron anoche. "Era tan fuerte el ruido que no se podía mirar la tele. Después costó descansas", detallaron.
En Barrio Aeropuerto, Villa Elvira, también se quejaron por este panorama. "A eso de las 7 se escucharon ruidos que eran similares a bombas de estruendo", contó Daniel.
Asimismo una frentista de 63 y 16, Lili, comentó que "en la zona del Hospital de Niños nos tuvimos que levantar a la madrugada por las explosiones a causa del uso de pirotecnia, lo que interrumpió nuestro descanso".
Al calor de los ruidos de los estudiantes efusivos por el cierre de la etapa en el nivel medio de la educación o bien por la finalización del año escolar, en el Bosque los ruidos en la madrugada también causaron una profunda preocupación.
En este caso, también se escucharon algunas explosiones. La diferencia es que los vecinos atribuyeron el descontrol a las caravanas de motoso que hoy se desplazaron por la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí