Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Cuánto cobran los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
De La Plata a CABA: cuál es la empresa que suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Acerías Berisso: la empresa va tras la quiebra y los trabajadores reclaman sueldos adeudados
Los números de la suerte del miércoles 26 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Tribunal de Disciplina tendría decidido no descalificar al equipo ni sancionar a los jugadores. Habría una multa económica y poco más. En paralelo se estudia la posible adulteración del Boletín
Estudiantes tomó la decisión de responder a través de un informe el pedido del Tribunal de Disciplina a sus jugadores, por negarse a ponerse de frente a sus rivales durante el homenaje que organiozó la Liga Profesional en la previa del encuentro contra Rosario Central.
Por lo pronto no irán a declarar sino que en forma conjunta el Club entregará un descargo técnico en el que se explican los motivos de la decisión tomada y quiénes fueron los que lo resolvieron. Punto final para Estudiantes, que a más tardar mañana tendrá la respuesta de parte del Tribunal de Disciplina. El argumento es claro: en ningún lado se habla de sanciones formales.
LEA TAMBIÉN
El Pincha tendrá neutrales en Santiago
Según versiones extraoficiales a Estudiantes no le caerá ninguna sanción deportiva. Si bien en un principio directivos de peso en AFA pidieron que sea descalificado y luego que suspendan a los 11 jugadores que participaron, la sangre no llegará al río. Y suena lógico, porque sería llevar este conflicto a un lugar que hoy no le sirve demasiado a quienes manejan el fútbol argentino. Además no hubo pasillos a tres equipos campeones en 2025. Y está especificado.
De esta manera la AFA sancionaría al Pincha con una multa económica por lo sucedido en el pasillo y además porque su entrenador Eduardo Domínguez no participó de la conferencia de prensa, situación a la que está obligado por reglamento. Pero en principio no será más que eso el castigo al equipo. Es más, puertas adentro hay confianza que Guido Carrillo sea habilitado tras reducirle la sanción a dos fechas.
En paralelo se seguirá estudiando la posible adultración de documentos relacionados al famoso Boletín 6625, que en teoría tenía fecha del 12/2/2025 pero un simple estudio informático comprueba que fue publicado la misma tarde que se jugó el partido. Es más, la versión dispolnible tiene un software que se lanzó al mercado a mediados de año: es decir que en febrero no existía.
La discusión se politizó muchísimo al punto que otra vez el presidente de la Nación Javier Milei se fotografió con funcionarios israelíes en la Casa Rosada: en su despacho, justo detrás suyo, colocó una camiseta del Pincha. Se ve en la fotografía que no es la única ya que hay otra en un costado.
Lo mismo el Ministro Federico Sturzenegger publicó en la red social X un posteo apuntando a la supuesta ayuda arbitral al club del presidente de la AFA Claudio Tapia: “Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí