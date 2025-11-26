Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LOS JUGADORES NO IRÁN A DECLARAR: PRESENTARÁN UN INFORME GENERAL

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

El Tribunal de Disciplina tendría decidido no descalificar al equipo ni sancionar a los jugadores. Habría una multa económica y poco más. En paralelo se estudia la posible adulteración del Boletín

El pasillo de espaldas, la imagen que dio mucho para hablar

26 de Noviembre de 2025 | 02:06
Edición impresa

Estudiantes tomó la decisión de responder a través de un informe el pedido del Tribunal de Disciplina a sus jugadores, por negarse a ponerse de frente a sus rivales durante el homenaje que organiozó la Liga Profesional en la previa del encuentro contra Rosario Central.

Por lo pronto no irán a declarar sino que en forma conjunta el Club entregará un descargo técnico en el que se explican los motivos de la decisión tomada y quiénes fueron los que lo resolvieron. Punto final para Estudiantes, que a más tardar mañana tendrá la respuesta de parte del Tribunal de Disciplina. El argumento es claro: en ningún lado se habla de sanciones formales.

El Pincha tendrá neutrales en Santiago

Según versiones extraoficiales a Estudiantes no le caerá ninguna sanción deportiva. Si bien en un principio directivos de peso en AFA pidieron que sea descalificado y luego que suspendan a los 11 jugadores que participaron, la sangre no llegará al río. Y suena lógico, porque sería llevar este conflicto a un lugar que hoy no le sirve demasiado a quienes manejan el fútbol argentino. Además no hubo pasillos a tres equipos campeones en 2025. Y está especificado.

De esta manera la AFA sancionaría al Pincha con una multa económica por lo sucedido en el pasillo y además porque su entrenador Eduardo Domínguez no participó de la conferencia de prensa, situación a la que está obligado por reglamento. Pero en principio no será más que eso el castigo al equipo. Es más, puertas adentro hay confianza que Guido Carrillo sea habilitado tras reducirle la sanción a dos fechas.

En paralelo se seguirá estudiando la posible adultración de documentos relacionados al famoso Boletín 6625, que en teoría tenía fecha del 12/2/2025 pero un simple estudio informático comprueba que fue publicado la misma tarde que se jugó el partido. Es más, la versión dispolnible tiene un software que se lanzó al mercado a mediados de año: es decir que en febrero no existía.

El comunicado de Futbolistas Agremiados: repercusiones

SE METIÓ LA POLÍTICA

La discusión se politizó muchísimo al punto que otra vez el presidente de la Nación Javier Milei se fotografió con funcionarios israelíes en la Casa Rosada: en su despacho, justo detrás suyo, colocó una camiseta del Pincha. Se ve en la fotografía que no es la única ya que hay otra en un costado.

Lo mismo el Ministro Federico Sturzenegger publicó en la red social X un posteo apuntando a la supuesta ayuda arbitral al club del presidente de la AFA Claudio Tapia: “Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos”.

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

