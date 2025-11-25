El COU de La Plata, trabado:se suspendió la  comisión de Planeamiento por falta de acuerdo



La reunión de la comisión de Planeamiento del Concejo Deliberante, en la que el oficialismo aspiraba a despachar la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU), terminó, finalmente, suspendida por falta de acuerdo. La polémica con sectores de la oposición ronda en torno a los topes de las alturas máximas para la construcción de edificios, la falta de contemplación de contextos de preexistencias y la cantidad de unidades funcionales permitidas en cada loteo.

El cónclave estaba previsto para las 12, pero quedó frustrado luego de que las intensas reuniones mantenidas entre funcionarios del Ejecutivo y concejales de la oposición no terminaran acercando posiciones. Ante el desacuerdo en la incorporación de modificaciones, la comisión terminó postergándose para mañana a las 16, con miras a lograr un dictamen de mayoría que permita la sanción de la ordenanza en el recinto.

Inicialmente, la votación de este proyecto estaba prevista para la sesión del jueves, cuando el Concejo trate un paquete grande de expedientes girados por el gobierno de Julio Alak: el Presupuesto municipal 2026; la ordenanza Fiscal Impositiva; la creación del Ente del Cementerio; el pliego para la nueva concesión del sistema de Transporte y la convalidación de la concesión para establecer un nuevo sistema de videovigilancia en la vía pública.

Sin embargo, en los últimos días el debate se trabó ante objeciones solicitadas por colegios de profesionales y por la Facultad de Arquitectura, miembros del Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial, un órgano de expertos de opinión no vinculante. Pero, también, por el planteo de modificaciones realizados por bloques de la oposición.

La idea del oficialismo era obtener el dictamen de mayoría en la reunión de hoy, con la presencia en el Concejo del secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa. Aún obteniendo, finalmente, un acuerdo, su postergación modificaría los tiempos de su sanción, que ya pasaría para la semana que viene. Pocos días previos a la renovación de la integración del Concejo Deliberante, situación que el gobierno de Alak buscaba evitar.

