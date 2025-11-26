Designan a Alak para homenajear a Juan José Mussi en el Congreso de la Nación

El intendente de La Plata, Julio Alak, comunicó que fue designado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), para encabezar en el Congreso de la Nación el homenaje que se le rendirá al ex intendente de Berazategui fallecido esta semana, Juan José Mussi.

"Tuve el honor de haber sido designado representante de la FAM para homenajear en el Congreso de la Nación a Juan José Mussi", escribió Alak en sus redes sociales sobre el acto que se realizará por el histórico dirigente del PJ.

Alak enunció que "de esta manera despedimos a un gran compañero, el mejor de nuestra generación".

Tras conocerse el fallecimiento de Mussi, acontecido el lunes a la edad de 84 años, el jefe comunal de La Plata lo recordó con emotivas palabras: "Partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria", expresó.

El mandatario local además enunció: "Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana".