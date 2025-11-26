Designan a Alak para homenajear a Juan José Mussi en el Congreso de la Nación

La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
La Plata, capital de las "explosiones": más festejos estudiantiles y crece la bronca de los vecinos
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?
Evasión, lavado y más sospechas: los detalles de la denuncia contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia
Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Sirenazo y escándalo en Ensenada: los bomberos denuncian que se quedaron sin fondos para operar
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
Milei y Adorni encabezan la reunión de Gabinete para reforzar "el diálogo interno"
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar Telefe
Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
De La Plata a CABA: cuál es la empresa que suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Edith Hermida reveló cuándo será el último día de Beto Casella en Bendita: la dupla se separa después de 20 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El intendente de La Plata, Julio Alak, comunicó que fue designado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), para encabezar en el Congreso de la Nación el homenaje que se le rendirá al ex intendente de Berazategui fallecido esta semana, Juan José Mussi.
"Tuve el honor de haber sido designado representante de la FAM para homenajear en el Congreso de la Nación a Juan José Mussi", escribió Alak en sus redes sociales sobre el acto que se realizará por el histórico dirigente del PJ.
Alak enunció que "de esta manera despedimos a un gran compañero, el mejor de nuestra generación".
Tras conocerse el fallecimiento de Mussi, acontecido el lunes a la edad de 84 años, el jefe comunal de La Plata lo recordó con emotivas palabras: "Partiste a la inmortalidad dejándonos un inmenso ejemplo de militancia al servicio del Pueblo y de la Patria", expresó.
El mandatario local además enunció: "Tu honestidad moral, lucidez política, compromiso con los más necesitados, valentía y enorme representatividad política son valores que deben guiarnos a todos en nuestra lucha por una Patria Libre, Justa y Soberana".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí