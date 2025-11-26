Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

La próxima semana marca el inicio de la subasta de dos inmuebles de gran valor pertenecientes al Estado Nacional en la ciudad de La Plata, dando continuidad al Plan de Desinversión en Activos Inmobiliarios impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Con la ejecución inminente de la iniciativa el gobierno nacional busca reducir el patrimonio público y, conforme al decreto 575/2025, todos los fondos recaudados se canalizarán directamente al Tesoro Nacional.

El primer inmueble en ser ofrecido es un terreno ubicado específicamente en calle 39 entre 29 y 30.

La subasta de este predio está fijada para el lunes 1 de diciembre a las 14:00 horas, partiendo de una base de USD 238.991,60.

Es un extenso terreno de 1.200 metros cuadrados, que actualmente carece de construcciones, presentando vegetación y malezas, y está delimitado por un muro perimetral premoldeado.

De acuerdo con la información de la Administración de Bienes del Estado (ABE), el único acceso se encuentra por calle 39. La zona es notablemente residencial, caracterizada por viviendas de uno o dos niveles.

Conocido supermercado

El otro predio platense es un complejo con una edificación de tres niveles, situado en calle 45 entre 2 y 3, con un total de 3.299,29 metros cuadrados cubiertos.

Este edificio multifuncional alberga en su planta baja una sucursal del supermercado Vea —cuyo depósito se accede por calle 2— y también oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (D.I.B.A.), bajo el paraguas del IO.S.F.A.

El entrepiso se destina a áreas administrativas, comedor, vestuarios y sanitarios para el personal del supermercado, mientras que la planta alta dispone de un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y salas de máquinas.

La subasta es el lunes 22 de diciembre, a las 14 horas, con una base de USD 2.445.282,90.

La cercanía de la subasta, que arranca la próxima semana, pone estos importantes activos en el foco de potenciales inversores, marcando un paso firme en la política de desinversión del Estado Nacional.

En el marco de la medida del gobiern de Javier Milei, en esta tanda se pondrá a subasta una tercera propiedad pero pertenciente al codiciado balneario de Pinamar.

