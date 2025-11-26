Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar Telefe

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Evasión, lavado y más sospechas: los detalles de la denuncia contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
En proyección al 2026: los ajustes de El Trece que impactan a Mario Pergolini, Moria Casán y María Belén Ludueña
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
De La Plata a CABA: cuál es la empresa que suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Acerías Berisso: la empresa va tras la quiebra y los trabajadores reclaman sueldos adeudados
Los números de la suerte del miércoles 26 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Recordemos que, Maxi López dijo que quería buscar la manera de quedarse más tiempo en Argentina para estar al lado de sus hijos.
Allí, Wanda Nara le prometió que convencería a su mujer, Daniela Christiansson. Cierto es que, aún no está confirmado que su esposa dijera que sí, pero parece que el ex futbolista ya logró acordar con Telefe un contrato, por fuera de MasterChef Celebrity, para quedarse en el canal.
"Wanda Nara renueva un año más con Telefe y Maxi López extiende su contrato con el canal, más allá de MasterChef", aseguraron desde las redes.
La conductora tenía firmado hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, como cambiaron las autoridades de la cadena, tenía que volver a sentarse a renegociar y así consiguió continuar.
"López se va en diciembre a pasar Navidad y a estar con su pareja. Después vuelve. Se está hablando de un programa, tiene propuestas de streaming. Esto de Wanda y Maxi a Telefe viene bien y quieren tenerlo", explicaron en la tele.
En cuanto a Maxi López, la situación mejora para él porque tanto Telefe como el ex futbolista están contentos con los resultados positivos que está teniendo su participación en MasterChef Celebrity.
LE PUEDE INTERESAR
Edith Hermida reveló cuándo será el último día de Beto Casella en Bendita: la dupla se separa después de 20 años
Así, Maxi confesó que se sorprendió y que se siente muy cómodo, al punto de que está haciendo crecer sus redes sociales también para acercarse más al público.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí