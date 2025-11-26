Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Bombazo

Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar Telefe

Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar Telefe
26 de Noviembre de 2025 | 08:10

Escuchar esta nota

Recordemos que, Maxi López dijo que quería buscar la manera de quedarse más tiempo en Argentina para estar al lado de sus hijos.

Allí, Wanda Nara le prometió que convencería a su mujer, Daniela Christiansson. Cierto es que, aún no está confirmado que su esposa dijera que sí, pero parece que el ex futbolista ya logró acordar con Telefe un contrato, por fuera de MasterChef Celebrity, para quedarse en el canal.

"Wanda Nara renueva un año más con Telefe y Maxi López extiende su contrato con el canal, más allá de MasterChef", aseguraron desde las redes.

La conductora tenía firmado hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, como cambiaron las autoridades de la cadena, tenía que volver a sentarse a renegociar y así consiguió continuar.

"López se va en diciembre a pasar Navidad y a estar con su pareja. Después vuelve. Se está hablando de un programa, tiene propuestas de streaming. Esto de Wanda y Maxi a Telefe viene bien y quieren tenerlo", explicaron en la tele.  

En cuanto a Maxi López, la situación mejora para él porque tanto Telefe como el ex futbolista están contentos con los resultados positivos que está teniendo su participación en MasterChef Celebrity.

Así, Maxi confesó que se sorprendió y que se siente muy cómodo, al punto de que está haciendo crecer sus redes sociales también para acercarse más al público. 

