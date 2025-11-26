Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación

Esta vez Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se pararon frente a la cámara con un gesto serio y cargado de preocupación.

"La verdad teníamos pensado empezar el programa festejando el Martin Fierro Latino que se ganó Intrusos pero lamentablemente, nos toca arrancarlo de otra forma", empezó Lussich antes de informar que Mecha Portillo, su histórica compañera, amiga y productora de teatro y televisión estaba peleando por su vida.

Así, el periodista reveló que su compañera tiene una neumonía bilateral muy complicada. "Está internada en terapia intensiva, con respirador y batallando por su vida. Les pedimos una cadena de oración para que pueda superar este momento complicado de salud, la prueba más difícil que le tocó atravesar en su vida".

Vale destacar que, el fin de semana, Mecha viajó con ellos a Jujuy para darle cierre a la gira que realizan con su obra "Socios al desnudo" y al volver, comenzó la pesadilla. "Para nosotros, más que una compañera, es una amiga".

"Ella ha sido una luchadora, una mujer que peleó con mucha dignidad cada cosa que le ha tocado, luchó toda su vida y lo sigue haciendo. Nunca me dio vergüenza caminar la vida a su lado, esa hermosa vida que hoy tiene", confeso el mencionado presentador.

Por su parte, Pallares intentó acompañarlo con la voz ahogada de contener las lágrimas: "Soy muy torpe para hablar en estos momentos. Fuerza Meche, te esperamos para seguir juntos".