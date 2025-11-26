La Plata tendrá este martes una jornada marcada por el calor: la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, con ambiente húmedo y condiciones de cielo algo nublado a lo largo del día. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste, aportando aire cálido, ideal para quienes disfrutan de las tardes al aire libre, aunque con sensación térmica elevada en horas centrales.

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico anticipa un panorama similar, con marcas térmicas altas y tiempo mayormente estable, al menos hasta el viernes.

Para este miércoles, se espera cielo algo nublado y un ambiente cálido, acompañado por vientos leves del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 30°C, configurando otra jornada típicamente veraniega.

El jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas nuevamente elevadas. Los vientos soplarán desde el sector norte, en forma moderada, lo que mantendrá la máxima alrededor de los 30°C, con una mínima de 20°C.

Finalmente, el viernes traerá un cambio en las condiciones: aumentará la nubosidad y el tiempo se volverá inestable. Los vientos del este, con algunas ráfagas, impulsarán un descenso en la temperatura, que irá de 19°C a 24°C, marcando el primer alivio después de varios días de calor.