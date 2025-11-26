Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Evasión, lavado y más sospechas: los detalles de la denuncia contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base
Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila
Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Calor intenso en La Plata: anuncian 31º de máxima este miércoles y el alivio llegaría el viernes
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
En proyección al 2026: los ajustes de El Trece que impactan a Mario Pergolini, Moria Casán y María Belén Ludueña
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
De La Plata a CABA: cuál es la empresa que suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Acerías Berisso: la empresa va tras la quiebra y los trabajadores reclaman sueldos adeudados
Los números de la suerte del miércoles 26 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de un martes sofocante, el resto de la semana seguirá con temperaturas elevadas y condiciones estables, aunque el viernes podría volver la inestabilidad.
Escuchar esta nota
La Plata tendrá este martes una jornada marcada por el calor: la temperatura máxima alcanzará los 31 grados, con ambiente húmedo y condiciones de cielo algo nublado a lo largo del día. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste, aportando aire cálido, ideal para quienes disfrutan de las tardes al aire libre, aunque con sensación térmica elevada en horas centrales.
Para los próximos días, el Servicio Meteorológico anticipa un panorama similar, con marcas térmicas altas y tiempo mayormente estable, al menos hasta el viernes.
Para este miércoles, se espera cielo algo nublado y un ambiente cálido, acompañado por vientos leves del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 17°C y los 30°C, configurando otra jornada típicamente veraniega.
El jueves se presentará con cielo parcialmente nublado y temperaturas nuevamente elevadas. Los vientos soplarán desde el sector norte, en forma moderada, lo que mantendrá la máxima alrededor de los 30°C, con una mínima de 20°C.
Finalmente, el viernes traerá un cambio en las condiciones: aumentará la nubosidad y el tiempo se volverá inestable. Los vientos del este, con algunas ráfagas, impulsarán un descenso en la temperatura, que irá de 19°C a 24°C, marcando el primer alivio después de varios días de calor.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí