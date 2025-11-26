Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
La empresa de transporte Metropol, que opera una de sus rutas entre la ciudad de La Plata y Buenos Aires, anunció la incorporación de 150 nuevos colectivos a su flota de servicio.
Esta adquisición representa una inversión total de 45 millones de dólares, según se informó. La compra, concretada en China, corresponde a vehículos de última generación propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC).
El uso de GNC permite una operación más amigable con el ambiente, con la potencialidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono hasta en un 25% por kilómetro recorrido.
La empresa indicó que el impacto de la incorporación de estos 150 buses a GNC es equivalente a sustituir 1.500 colectivos que utilizan diesel, contribuyendo también a disminuir la dependencia del gasoil importado. Las nuevas unidades circularán en dos líneas del corredor norte de la capital federal.
La fabricación de estas unidades estuvo a cargo de King Long, el tercer fabricante de buses a nivel mundial. Las unidades cuentan con novedades tecnológicas como sensores inteligentes, que facilitan las tareas de mantenimiento predictivo y aumentan la seguridad operativa. Desde la empresa se informó que la flota de 150 colectivos ya se encuentra en tránsito hacia el país, estimándose su llegada entre los meses de diciembre y enero. Metropol concentra el 20% del transporte público de micros en la región, con un promedio de 800.000 personas por día. Cuenta con 26 líneas.
