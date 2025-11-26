Luis Ventura confirmó que Evangelina Anderson sale con un compañero de MasterChef Celebrity: "Se están conociendo"

Ahora, el periodista Luis Ventura sorprendió al revelar un romance inesperado en MasterChef Celebrity .

Allí, el amor habría surgido entre dos participantes del reality del que el periodista de espectáculos formó parte.

Ventura indicó que la modelo estaría conociéndose con Ian Lucas, el youtuber que es furor en las redes sociales: "Se están conociendo, van a bailar a Caramelo. Es un pibe de Banfield, de Zona Sur. Tiene millones de seguidores. Influencer, íntimo amigo de Xipolitakis, pero del hermano de Xipolitakis, que jugaba en Victoriano Arenas”, tiró el mencionado periodista.

“Se los dije la otra vez con relación a Jesica Cirio... es una liga que no puede jugar cualquier muchacho. El youtuber, si juega en esa liga, lo pongo en la mesita de luz. No le da para jugar esa liga. No por el chico, no le da por ella. Evangelina Anderson, que es una diosa, está en otro nivel, está en otra liga. No viene cualquier pelagatos y le dice ‘Hola, ¿querés tomar algo?’ No existe eso, no existe", cerró el mencionado periodista de espectáculos.