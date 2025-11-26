Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Cronograma de pagos de Anses para jubilaciones y pensiones

Cronograma de pagos de Anses para jubilaciones y pensiones
26 de Noviembre de 2025 | 02:42
Edición impresa

Anses informó que hoy prosigue con el calendario de pagos. En esta jornada, se abonarán las jubilaciones y pensiones para aquellos titulares con haberes que superen el mínimo, incluyendo el aumento por movilidad del 2,08 por ciento, cuyos documentos finalicen en 4 y 5. Simultáneamente, se continuará con el pago de la Prestación por Desempleo, también para los beneficiarios con documentos terminados en 4 y 5.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El COU, trabado en comisión por falta de acuerdo en el Concejo

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque

Rivales del “poder” en el horizonte

Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado
Últimas noticias de La Ciudad

El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal

Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género

Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval

Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
Deportes
Rivales del “poder” en el horizonte
“El secreto es la unión del grupo”
Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes
Policiales
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Información General
Sarampión: un nuevo brote enciende las alarmas
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla