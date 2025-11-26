Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero

El juicio oral contra Felicitas Alvite, más conocida como la Toretto y que está acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, se demora en comenzar luego de que se haya informado que la tercera audiencia preliminar recién se llevará a cabo a mediados de febrero de 2026.

Flavio Gliemmo, abogado de la acusada, confirmó que, con el objeto de continuar con el análisis y la depuración de la prueba ofrecida por todas las partes para el juicio, se designó la nueva fecha de la tercera audiencia preliminar, la cual se desarrollará el 18 de febrero de 2026 a las 09.00 en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata.

Conforme a la información aportada, esta fecha fue estipulada “en virtud de la cargada agenda del Tribunal, como asimismo de alguna de las partes intervinientes”.

Como viene ocurriendo, la audiencia se realizará en forma presencial, con asistencia de la fiscalía, querella y defensa.

La joven está con prisión domiciliaria y se encuentra procesada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Aquella madrugada fatal se confirmó que la Toretto conducía a más de 90km/h y cruzó varios semáforos en rojo, hasta que, en la intersección de las avenidas 13 y 32, embistió a Armand, provocando que salga expulsado por los aires y fallezca minutos después en el hospital.

En el caso también se encuentra acusada Valentina Velázquez, amiga de la Toretto, por correr picadas en plena ciudad de La Plata.