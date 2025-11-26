Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad

Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
26 de Noviembre de 2025 | 08:30

La ruptura profesional entre L-Gante y Maxi El Brother, abrió una nueva etapa en la vida del artista.

Ahora, en medio del proceso judicial que ambos enfrentan, el referente de la cumbia 420 eligió hablar sobre su presente, su estado emocional y los caminos que se le abren en lo laboral. Asimismo, se refirió a su vínculo actual con Wanda Nara, con quien mantuvo una relación que generó múltiples titulares.

"Estoy muy bien y muy tranquilo. Ocupándome de todo, vamos paso a paso", expresó, dejando en claro que transita esta cambio desde un lugar de calma.

Entonces, sobre el conflicto legal con su ex mánager, señaló: "Se está llevando a cabo a través de lo legal y con los profesionales", dijo L-Gante, al tiempo que agregó: "Estoy tratando de estar en calma y sin estrés en lo posible. La mayoría de las cosas son nuevas para mí, pero todo me sirve de experiencia".

^Por otra parte contó que está enfocado en su próximo lanzamiento: "La música sigue siempre vigente y estoy preparando el segundo álbum de mi carrera, que sería el de colaboraciones". Además, adelantó que tiene una agenda internacional activa: "Tengo shows en Bolivia del 11 al 14, y más programados a futuro".

En cuanto a la posibilidad de sumarse al famoso desafío televisivo que conduce su ex, Wanda Nara, se mostró receptivo: "Vi, a través de los medios, lo de MasterChef y estoy abierto a escuchar cualquier tipo de propuesta".

Por último, habló de la conductora, con quien tuvo un vínculo de amistad y luego de amor, desde un lugar de afecto y madurez. "Con Wanda está todo bien, pero no hay comunicación. Terminamos de buena manera y sé que cuando la necesite va a estar, como yo para ella. Es un vínculo sano", aseguró el cantante de cumbia 420. 

Fin de semana a puro coro: dos propuestas gratuitas para agendar

