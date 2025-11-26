Milei y Adorni encabezan la reunión de Gabinete para reforzar "el diálogo interno"

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezaban esta mañana una reunión de equipo completo con la intención de avanzar en la delimitación de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias.

El encuentro, que comenzó a las 9:30hs., contaba con la presencia del mandatario, que llegó minutos antes de las 9hs., y lo sucedieron los ministros Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y del Interior, Diego Santilli. Minutos más tarde hicieron su ingreso los titulares de Salud, Mario Lugones, de Capital Humano, Sandra Pettovello, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de Defensa, Luis Petri, y de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

De la reunión también participan el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, quien atravesó el Salón de los Bustos de la planta baja uniformado, y Alejandra Monteoliva, que llegó escoltada por Bullrich. Se trata de las dos altas que tendrá la administración libertaria en los ministerios de Defensa y de Seguridad cuando Petri y Bullrich asuman como legisladores.

Asimismo, participaban las secretarias General de la Presidencia, Karina Milei, y de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El temario incluye el debate por las estrategias que deberá intensificar el Poder Ejecutivo para sumar adhesiones de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. Además, podrían presentarse los borradores de la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger.

Tras su asunción, Adorni apuesta a aceitar el diálogo interministerial y busca dar lugar a instancias de coordinación conjuntas por lo que se espera que replique estas instancias cada 10 días.

Este miércoles, debutará además al frente del Consejo de Mayo que tiene cita para las 11:30hs., en el que formalmente se presenta como su último encuentro antes del 15 de diciembre, la fecha de presentación establecida por el cuerpo para presentar el documento con los proyectos de ley que materialicen los 10 puntos del Pacto de Mayo.