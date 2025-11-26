Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |FATAL VUELCO EN LA RUTA 2

“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia

En el colectivo viajaba un contingente hacia un acto del Gobernador Kicillof en Mar del Plata. El chofer está detenido. Hubo 2 muertos

“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia

El micro desbarrancó en una curva pronunciada. Dos muertos / Web

26 de Noviembre de 2025 | 03:42
El chofer que manejaba el micro turista que volcó en la Ruta 2 y, provocó la muerte de dos personas y heridas de distinta consideración al menos a otras 44, fue imputado bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas y quedó detenido.

Según se supo, la medida fue dispuesta por el fiscal Germán Vera Tapia y se espera que en las próximas horas pueda tomarle declaración indagatoria por el siniestro ocurrido a la altura de la localidad de General Pirán.

Las circunstancias del siniestro están bajo análisis y se especula que el colectivero se durmió o se distrajo, porque sobre la cinta asfáltica no quedaron rastros de frenada.

El fiscal Vera Tapia aseguró: “Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA de Mar del Plata, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó.

Además, el funcionario afirmó que el chofer del micro “debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro” y añadió: “No me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas”.

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte”, continuó.

Por último, Vera Tapia afirmó: “Veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo, pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”.

El siniestro ocurrió hacia el kilómetro 325 de la ruta. Alrededor de las 8 de la mañana, el vehículo volcó sobre el cantero central con 56 pasajeros a bordo.

Fuentes de la investigación señalaron a este medio que en el lugar del siniestro hay una curva alta, semi pronunciada, pero que estaba señalizada, lo que confirma la teoría de la distracción.

Las dos víctimas fatales del episodio murieron en el lugar, mientras, como se dijo, el resto de los heridos fueron trasladados a distintos hospitales cercanos, de acuerdo su gravedad.

La unidad que protagonizó el accidente pertenece a la empresa Turismo New Bus. Circulaban a bordo vecinos de las localidades bonaerenses de Moreno, Morón y Ciudadela.

Los pasajeros viajaban a Mar del Plata para participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat en el Gran Hotel Provincia, organizado por el gobierno bonaerense. El evento iba a cerrar con un acto del gobernador Axel Kicillof, quien finalmente suspendió la jornada.

El encuentro iba a realizarse ayer y hoy bajo la consigna “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana: una mirada federal y regional”.

Sin embargo, impuestos del luctuoso episodio, durante toda la mañana y hasta el mediodía trabajaron en el lugar equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. También intervinieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

“La carretera estaba perfecta”, señaló el padre Olveira, habitual participante de la marcha por los jubilados frente al Congreso y quien integra Opción por los Pobres. Era uno de los pasajeros.

