Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina

Ofreció 1.400 millones de dólares para adquirir también la petrolera que opera en el país

El grupo Vila-Manzano, cerca de quedarse con las estaciones de servicio de Shell en Argentina
26 de Noviembre de 2025 | 07:15

Escuchar esta nota

Los empresarios argentinos José Luis Manzano y Daniel Vila se encuentran a un paso de concretar la adquisición de los activos de la petrolera Raízen en Argentina, que opera bajo la marca Shell. La operación incluye cerca de 900 estaciones de servicio y la refinería ubicada en Dock Sud.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la dupla empresarial presentó una oferta vinculante que rondaría los $1.400 millones de dólares. Aunque la noticia podría cerrarse en los próximos días, la concreción depende de la aceptación del precio por parte del grupo brasilero Raízen, que también podría anular la venta si no le convence la propuesta económica.

Después de quedarse recientemente con Telefe, en sociedad con Gustavo Scaglione, por unos 95 millones de dólares, la propuesta de Manzano y Vila no es la única sobre la mesa. En la carrera por quedarse con el negocio local de Raízen (propiedad en partes iguales del grupo brasilero Cosan y la multinacional anglo-holandesa Shell) también compiten otros actores de peso: Trafigura, propietaria de las estaciones de servicio Puma Energy y con una refinería en Bahía Blanca, Vitol, otro comercializador internacional de energía, y Compañía General de Combustibles (CGC), propiedad de Eduardo Eurnekian.

De concretarse la compra, los empresarios sumarían un pilar estratégico a su ya diversificado imperio. Actualmente, Manzano y Vila son dueños de las distribuidoras eléctricas EDENOR y Edemsa (en la provincia de Mendoza), que se suman a Mercuria, la petrolera Phoenix Global Resources (PGR), principal productora de crudo en Río Negro, y la Minera Aguilar en Jujuy, con intereses en la expansión hacia el litio y el uranio, la reciente adquisición del canal Telefe al gigante Paramount, además de las señales América, A24 y del diario El Cronista Comercial, en tanto que el mes pasado, Manzano concretó la venta del 50% de su participación en Refinor a YPF.

La decisión de Raízen de desprenderse de sus activos en Argentina no se relaciona con un éxodo de multinacionales, sino con una estrategia financiera para reducir su alto endeudamiento.

El grupo brasilero, que se dedica principalmente al negocio azucarero y los biocombustibles en su país de origen, mantiene una deuda cercana a los 9 mil millones de dólares. La venta de sus activos argentinos ayudaría a reducir este pasivo, cuyo ratio frente al EBITDA (rentabilidad bruta) es considerado "peligroso" por analistas de mercado.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación

Evasión, lavado y más sospechas: los detalles de la denuncia contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia
+ Leidas

El COU, sin acuerdo: los 3 cambios que traban la reforma de una ordenanza clave para La Plata

Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Descargo Pincha por el pasillo: sigue la puja con AFA en varios frentes, a la espera de la ¿sanción?

Cuáles son los dos predios de La Plata que subasta el Gobierno, cuándo se rematan y de cuánto es la base

Cuánto ganan los deliverys de las apps en La Plata: los testimonios de lo que deja la mochila

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Últimas noticias de Política y Economía

Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión

Evasión, lavado y más sospechas: los detalles de la denuncia contra la financiera vinculada a Chiqui Tapia

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país

Cuadernos de las coimas: “El dinero iba al departamento de los Kirchner”
Espectáculos
Luego de romper con su mánager: L-Gante habló de MasterChef Celebrity y dejó abierta una posibilidad
Con Wanda todo es posible: logró que Maxi López se quede en Argentina para trabajar Telefe
Edith Hermida reveló cuándo será el último día de Beto Casella en Bendita: la dupla se separa después de 20 años 
En proyección al 2026: los ajustes de El Trece que impactan a Mario Pergolini, Moria Casán y María Belén Ludueña 
Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
Deportes
Zaniratto no esquivó la pregunta por el pasillo de Estudiantes a Central: ¿a favor o en contra?
Los partidos del "morbo": Estudiantes y Gimnasia, contra los rivales del “poder”
Manuel Panaro y las claves del presente de Gimnasia: “El secreto es la unión del grupo”
Barracas vs Gimnasia: pensaron en el sábado pero jugarían el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Información General
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Policiales
Se demora el juicio contra la Toretto: la próxima audiencia será en febrero
Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Diego García, condenado por violación: desmayo, domiciliaria, tobillera y el alivio de la víctima
La tragedia del micro que iba a un acto de Kicillof en Mar del Plata: “Se durmió o se distrajo”
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla