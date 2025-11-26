Tragedia en La Plata: una mujer arreglaba el techo de un galpón, la chapa cedió y cayó desde 6 metros

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino
Un barrio de La Plata se ve conmocionado por una tragedia ocurrida en las últimas horas. Una mujer de 54 años murió en Tolosa tras caer desde el techo de un galpón ubicado en la Avenida 520 entre 6 y 7. La Justicia investiga las circunstancias del hecho bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.
Según el reporte oficial al que accedió EL DIA, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer que se había caído desde gran altura. Al arribar, los agentes se entrevistaron con el esposo de la víctima, quien relató que ambos se encontraban realizando tareas de reparación en el techo del galpón.
De acuerdo con su testimonio, él estaba pintando y realizando arreglos cuando su esposa, Sandra Analía Alzueta, subió por una escalera para alcanzarle agua debido al intenso calor. En ese momento, al pisar una chapa de fibra plástica transparente, ésta cedió y la mujer cayó al vacío desde aproximadamente unos 6 metros.
Al ingresar al interior del galpón, los uniformados hallaron a la mujer tendida en el piso, en posición de cúbito dorsal e inconsciente. Minutos después llegó una ambulancia del SAME que constató el fallecimiento de Alzueta en el lugar.
La escena quedó preservada para el trabajo pericial y se dio intervención a la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petic Bosnic, quien ordenó las diligencias correspondientes para reconstruir la mecánica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.
