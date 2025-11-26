Quirúrgico ataque en una casa de 14 entre 33 y 34

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a La Plata durante el fin de semana, cuando una vecina denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en la calle 14 entre 33 y 34 y se llevaron una importante cantidad de objetos de valor.
El hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en un lapso en el que la propiedad quedó momentáneamente sin ocupantes.
Según relató la damnificada, el pasado 21 de noviembre, alrededor de las 21.00, salió del domicilio junto a su pareja y al regresar, cerca de la medianoche, se encontraron con la primera señal de alarma: el portón de ingreso estaba “arrimado”, en una posición inusual para la vivienda.
Una vez en el interior, la escena fue aún más elocuente. La mujer señaló que la puerta balcón del dormitorio se hallaba completamente abierta y presentaba signos evidentes de violencia en su parte inferior, por donde se presume que los autores habrían forzado el acceso.
Al recorrer la casa, la pareja descubrió un gran desorden tanto en el comedor como en el dormitorio principal, y rápidamente constató el faltante de numerosos objetos de alto valor económico y tecnológico. Entre ellos, se llevaron: un televisor de 55”, una notebook, una cámara de fotos, un lente, un televisor de 45”, 300 dólares estadounidenses, una caja con bijouterie y un colgante de unos 8 centímetros con pedrería de distintos colores.
La víctima confirmó que la vivienda no contaba con cámaras de seguridad, ni sistema de alarma o monitoreo, ni seguro contra robo, lo que complica la tarea investigativa.
LE PUEDE INTERESAR
Diego eterno: homenajes a la espera de justicia
LE PUEDE INTERESAR
Dos detenidos por el asesinato de un joven
El hecho se enmarca en una serie de escruches que, según vecinos, vienen repitiéndose en distintos sectores de la Ciudad.
Personal policial ya tomó intervención y labró las actuaciones correspondientes, aunque por el momento no trascendieron pistas firmes sobre los autores.
Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en foco la creciente preocupación por los robos domiciliarios en La Plata, modalidad que aprovecha las ausencias breves de los residentes para actuar con rapidez y precisión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí