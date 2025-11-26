Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |SE LLEVARON DISTINTOS ELEMENTOS DE VALOR

Quirúrgico ataque en una casa de 14 entre 33 y 34

26 de Noviembre de 2025 | 03:38
Edición impresa

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a La Plata durante el fin de semana, cuando una vecina denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda ubicada en la calle 14 entre 33 y 34 y se llevaron una importante cantidad de objetos de valor.

El hecho ocurrió entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en un lapso en el que la propiedad quedó momentáneamente sin ocupantes.

Según relató la damnificada, el pasado 21 de noviembre, alrededor de las 21.00, salió del domicilio junto a su pareja y al regresar, cerca de la medianoche, se encontraron con la primera señal de alarma: el portón de ingreso estaba “arrimado”, en una posición inusual para la vivienda.

Una vez en el interior, la escena fue aún más elocuente. La mujer señaló que la puerta balcón del dormitorio se hallaba completamente abierta y presentaba signos evidentes de violencia en su parte inferior, por donde se presume que los autores habrían forzado el acceso.

Al recorrer la casa, la pareja descubrió un gran desorden tanto en el comedor como en el dormitorio principal, y rápidamente constató el faltante de numerosos objetos de alto valor económico y tecnológico. Entre ellos, se llevaron: un televisor de 55”, una notebook, una cámara de fotos, un lente, un televisor de 45”, 300 dólares estadounidenses, una caja con bijouterie y un colgante de unos 8 centímetros con pedrería de distintos colores.

La víctima confirmó que la vivienda no contaba con cámaras de seguridad, ni sistema de alarma o monitoreo, ni seguro contra robo, lo que complica la tarea investigativa.

El hecho se enmarca en una serie de escruches que, según vecinos, vienen repitiéndose en distintos sectores de la Ciudad.

Personal policial ya tomó intervención y labró las actuaciones correspondientes, aunque por el momento no trascendieron pistas firmes sobre los autores.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en foco la creciente preocupación por los robos domiciliarios en La Plata, modalidad que aprovecha las ausencias breves de los residentes para actuar con rapidez y precisión.

 

