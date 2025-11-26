Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
En la búsqueda de organizar los partidos de Cuartos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional se encontró con un inconveniente ya que el día sábado, el elegido para que se disputen los partidos de la misma llave (Central Córdoba-Estudiantes y Barracas Central- Gimnasia) se llevarán adelante las elecciones en el Lobo.
Como Lanús y Tigre recién definirán hoy al rival de Racing, esa llave no puede adelantarse al sábado por lo que tanto ese partido como Boca-Argentinos Juniors figuran en el borrador del día domingo.
A la vez, Gimnasia no quiere terminar jugando el lunes en la cancha del Guapo y darle 48 horas extras de descanso al próximo rival, sea Estudiantes o el conjunto santiagueño. Hoy se define, aunque a última hora trascendió el horario de las 17.00 del lunes para el equipo dirigido por Zaniratto. En caso de clasificar, la fecha de la semifinal será otroa discusión.
La otra alternativa que asoma como inviable, es postergar la realización del acto electoral hasta después de la finalización del torneo, opción que dificilmente sea aprobada por las listas en pugna, pero que registra un antecedente en las elecciones de 2019 que se postergaron para asegurar la continuidad de Maradona.
Las agrupaciones subsanaron las objeciones (por antigüedad o falta de firmas) y las cuatro listas están oficializadas para las elecciones del sábado.
En la lista de Arriba Gimnasia, cuyo candidato presidencial es Daniuel Onofri, su hermano Alejandro Onofri reemplazará a Juan Cruz Díaz como vocal.
En Gimnasia Somos Todos (Edgardoi Medina), Federico Sánchez y Zoe Maturano reemplazan a Guillermo Roldán y Diego Díaz.
Por último, en Unir a Gimnasia los cambios son los ingresos de Carolina Vicente, Anabella Sanelli Herrera y Federico Vera por Osvaldo Petricca, Mariano Zorzoli y Pablo Furlán.
La lista de Usina Tripera ya había quedado oficializada el mismo lunes. De esta manera, serán cuatro las listas que compitan por la sucesión de Cowen.
"El secreto es la unión del grupo"
