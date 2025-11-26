Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación

El mediodía avanzaba en los Tribunales de La Plata, en el edificio de calle 8 entre 56 y 57, cuando Diego “el Demonio” García se sentó a la espera del veredicto. Vestido íntegramente de negro, con zapatillas blancas que contrastaban con el resto de su ropa, el futbolista de 28 años mantuvo casi siempre la mirada baja. Tenía el celular entre las manos y apenas intercambió palabras con la mujer que lo acompañaba. La tensión se notaba en su postura, mientras se preparaba todo para la lectura del fallo.

Pasadas las 13.30, el juez Ezequiel Medrano ingresó a la sala y comenzó a leer los fundamentos. Allí no se encontraba la víctima; sí su abogado, Marcelo Peña, quien había acompañado el proceso desde el inicio. Al momento de anunciar la decisión, fue directo: “Condenar a Diego García a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal…”.

Tras escuchar la sentencia, Diego García se abrazó con quien sería su pareja actual. Segundos después, cuando arribaron los agentes del Servicio Penitenciario para ejecutar la orden de detención, el jugador se descompensó y cayó sobre la silla donde estaba sentado. Según confirmaron fuentes judiciales, se desmayó. Fue asistido en el lugar y, una vez estabilizado, quedó bajo custodia inmediata.

La condena incluye arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta que el fallo quede firme. Por esa medida, el ex jugador de Estudiantes -que actualmente vestía la camiseta de Peñarol de Uruguay, club que ya anunció la rescisión de su contrato- deberá permanecer en La Plata y no podrá regresar a su país. Así lo confirmaron voceros judiciales a EL DIA.

El caso se remonta al 24 de febrero de 2021, cuando la víctima, jugadora de hockey de Estudiantes, denunció que García la tomó por la fuerza cuando esperaba para ingresar al baño de una quinta en Abasto y la abusó sexualmente. Durante el juicio, que incluyó peritajes forenses, testimonios presenciales y reconstrucciones temporales del hecho, tanto la fiscalía como la querella sostuvieron que existían pruebas firmes para acreditar el abuso. El fiscal Lucas Domsky había solicitado ocho años de prisión, mientras que Peña pidió una pena de diez.

Aunque la condena finalmente fue de seis años y ocho meses, el letrado Peña se mostró conforme. “Se entiende que estas son las reglas del proceso. Lo importante era que hubiera condena”, señaló al finalizar la audiencia. También dijo que su asistida “no buscó un acuerdo económico ni una reparación”, sino que el hecho fuera reconocido judicialmente.

Cumplirá arresto domiciliario con tobillera electrónica hasta que el fallo quede firme

Respecto al arresto domiciliario, el letrado explicó que el tribunal entendió que García se mantuvo “a derecho” durante el proceso, pero aclaró que las restricciones son estrictas: no puede salir del radio de la ciudad y debe permanecer a disposición de la Justicia platense. Después de casi cuatro años de trámite, la sentencia marca un cierre para una causa en donde García quedó formalmente detenido y comenzará a cumplir la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5.

“UN VIOLADOR MENOS”

Tras el fallo de la Justicia, la víctima C.B. se expresó en sus redes sociales con un duro descargo: "Hoy 25 de Noviembre, es el Día internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hoy tuve justicia". En otro párrafo sostuvo: "Sufrí mucho, como también luché. Hoy hay un violador menos en la calle, uno menos en la cancha".

Marcelo Peña, abogado de la víctima que encontró “justicia” / EL DIA