Golpe comando en una sede gremial en Barrio Norte

Un audaz golpe comando en pleno centro de La Plata mantiene en vilo a las autoridades y reaviva tensiones dentro del mundo gremial.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, en las últimas horas un grupo de delincuentes irrumpió en una sede sindical sobre la calle 40 entre 4 y 5 y escapó con dos cajas fuertes, una de ellas de 80 kilos, en un operativo tan silencioso como preciso, que dejó más interrogantes que certezas.

El hecho ocurrió en el edificio que el gremio de los choferes de camiones posee en la Ciudad, donde los responsables ingresaron previo dañar las alarmas, lo que demostró un conocimiento del terreno.

Según fuentes policiales, actuaron con una coordinación digna de profesionales, lo que hace presumir que contaban con información interna o hicieron inteligencia previa sobre los movimientos, horarios y distribución de los espacios.

“Todo indica que no fue un robo común. Sabían exactamente a dónde ir y qué buscar”, apuntó un investigador del caso en diálogo con EL DIA.

De acuerdo a distintas versiones, los dos cofres robados -uno portable- contenían documentos, pagarés, chequeras y acuerdos ministeriales, pero no se precisó de la existencia de dinero.

La modalidad delictiva y el contexto encendieron alarmas dentro del gremio, que quedó lleno de tensiones internas.

Por su parte, los peritos trabajan sobre los datos de la denuncia para intentar identificar a los autores, sobre todo a partir del análisis de huellas, reconstrucción de movimientos y revisión del circuito de cámaras del barrio.

Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni pistas firmes sobre el vehículo utilizado para la fuga.

¿Hubo un entregador? La rapidez y la selección exacta de objetivos sugieren conocimiento interno. ¿El objetivo real era el dinero o la información guardada en los cofres? Una pregunta por ahora sin respuesta.

Mientras tanto, el edificio gremial intenta retomar su actividad en medio del hermetismo y la preocupación.

Ayer este diario tomó contacto con uno de sus directivos, pero prefirió no formular declaraciones.