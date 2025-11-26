Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado

El oficialismo confía en poder lograr que Lorena Villaverde jure el viernes como senadora, pese a la impugnación impulsada por el peronismo para que no asuma en su banca.

En la sesión convocada para el viernes, los senadores que juren entonces y aquellos con mandato vigente deberán resolver con una votación por simple mayoría si la legisladora electa por la minoría de Río Negro podrá o no asumir su banca. A Villaverde se la acusa de tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

La votación se muestra pareja. El peronismo tiene asegurados 28 votos entre propios y Unidad Federal, mientras que el oficialismo y sus aliados ya suman 23, por lo que será clave la posición de radicales y bloques provinciales.