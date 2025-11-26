Rivales del “poder” en el horizonte

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ya se especula con un hipotético cruce en semifinales entre Estudiantes y Gimnasia, pero antes, los dos equipos dirimirán su suerte ante Central Córdoba y Barracas
La Ciudad está en vilo, expectante, con la posibilidad de que Estudiantes y Gimnasia se crucen en las semifinales de este torneo Clausura, lo que marcaría un hecho histórico para el fútbol argentino, y en especial, para los dos equipos platenses ya nunca antes se vieron las caras en un “mata-mata” en una competencia doméstica.
El único antecedente fue en la Copa Sudamericana de 2014, en el marco de la segunda ronda, pero eso es harina de otro costal.
Pero más allá de ese hipotético enfrentamiento, Pinchas y Triperos tendrán por delante los partidos del “morbo”, es decir, jugar en cuartos de final nada menos que contra los “equipos del poder”: Central Córdoba (identificado con Pablo Toviggino, el enemigo número 1 de Juan Sebastián Verón) y Barracas Central (Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA).
Eduardo Domínguez, técnico de estudiantes / EL DIA
Después de lo que sucedió el pasado fin de semana en Rosario, cuando los jugadores de Estudiantes hicieron un pasillo ¡de espaldas! a los de Rosario Central, en un gesto de protesta por el título otorgado al “Canalla” en los escritorios, lo que generó un revuelo a gran escalas, el conjunto que dirige Eduardo Domínguez, sabe que por delante tendrá a otro rival del “poder”, en este caso, Central Córdoba de Santiago del Estero, el equipo de Pablo Toviggino, el brazo derecho de Chiqui Tapia, tesorero de la AFA, y enemigo del presidente albirrojo Juan Sebastián Verón.
Para Estudiantes no será un encuentro más. Sino el partido del “morbo” ante un rival que tiene la toda banca de uno de los hombres más poderosos de la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); que se encuentra a la misma altura de Claudio Tapia al momento de tomar decisiones y que está permanentemente activo con las redes sociales (es el cerebro) y preparado para disparar dardos venenosos a cualquiera que vaya en contra de los principios de la AFA, como lo hizo el mandamás albirrojo en los últimos días.
Toviggino, nacido en Rosario y santiagueño por adopción, es el mismo dirigente que suspendió los descensos con tal de mantener en Primera División al “Ferroviario”, justamente el adversario que tiene el Pincha en cuartos de final.
Quizás no sea el propio Central Córdoba el equipo a vencer en los cuartos de final, sino a la estructura política que hay detrás de la institución santiagueña, y que tiene como cabeza visible precisamente a Pablo Toviggino.
Gimnasia, en silencio y sin hacer ruido, se instaló en los cuartos de final de este Clausura después de dejar en el camino a Unión, al que venció por 2-1 en Santa Fe.
Tras cumplir con el objetivo de permanecer en la máxima categoría, el equipo de Fernando Zaniratto se encontró con una realidad completamente distinta a la que había planificado. Casi sin proponérselo se instaló entre los ocho mejores del Clausura.
LEA TAMBIÉN
“El secreto es la unión del grupo”
Hilvanó cuatro triunfos en fila, se consolidó como equipo y ahora, tendrá que medir fuerzas nada menos que contra Barracas Central, el equipo identificado con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al que vienen apuntando desde hace tiempo de ganar partidos escandalosos y con arbitrajes polémicos.
La lista es cada vez más grande. Este año acumula numerosos fallos arbitrales a favor del Guapo.
Pasado el Apertura y promediando el Clausura, las polémicas alrededor de Barracas dejaron de ser hechos aislados. En este contexto, son pocos los protagonistas que animan a levantar la voz, bajo el argumento de que, de una u otra manera, pueden ser castigados.
Fernando Zaniratto, entrenador de Gimnasia / EL DIA
En 2025, las polémicas alrededor del Guapo comenzaron en febrero y se extendieron durante gran parte del Clausura. El primero fue cuando derrotó a Banfield 1 a 0, con gol de Jappert, que llegó tras una jugada con una clara posición adelantada. Sin embargo, ni el árbitro Luis Lobo Medina, ni el VAR, señalaron el evidente offside.
Después, ante Newell’s (2-0), donde se registraron al menos cuatro polémicas en contra de la Lepra. En el Clausura, por ejemplo, hubo polémicas ante Aldosivi (3-1), y en la victoria de Boca, Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia (hijo de Chiqui), y a partir de la fecha siguiente, el árbitro no dirigió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí