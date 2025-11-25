Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Provincia: avanzan el Dictamen en Diputados para el Endeudamiento, la ley Fiscal y el Presupuesto

Provincia: avanzan el Dictamen en Diputados para el Endeudamiento, la ley Fiscal y el Presupuesto
25 de Noviembre de 2025 | 19:41

Escuchar esta nota

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, negocia contrarreloj con sectores de la oposición y los intendentes para lograr la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, y busca destrabar el endeudamiento para que los tres proyectos tengan mañana luz verde  en la sesión de la Legislatura.

El debate en la Comisión de Presupuesto e Impuestos avanzaba esta tardenoche para poder lograr los consensos y avanzar con el dictamen por el proyecto de ley de endeudamiento junto al Presupuesto 2026 y la ley Fiscal.

“Depende de cómo siga avanzando la participación de todos los sectores”, había respondido Kicillof, la semana pasada, al ser consultado por la Agencia Noticias Argentinas sobre si el oficialismo logrará sancionar estas leyes clave.

Y recordó que el capítulo del endeudamiento, el punto más sensible para la oposición, necesita dos tercios para avanzar.

“El financiamiento que tiene que ver con el funcionamiento básico de la provincia de Buenos Aires”, planteó el gobernador en diálogo con esta agencia.

La ley de Leyes y la ley Fiscal Impositiva fueron despachadas por los 8 diputados que el peronismo tiene en la comisión, pero la oposición logró dilatar el debate por el endeudamiento al interponer un dictamen de minoría.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno denunció al financista vinculado al "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata

Esa última iniciativa necesita dos tercios para obtener luz verde en comisión y, por esta razón, el oficialismo decidió postergar la discusión para esta semana.

El debate por el Presupuesto bonaerense anticipaba ciertas complejidades, sobre todo en el capítulo del endeudamiento, ya que ese proyecto tiene la llave para habilitar fondos para los municipios.

La solicitud de financiamiento por 3.865 millones de dólares había tomado estado parlamentario la semana pasada, junto con los otros dos proyectos.

La Ley de leyes, que fue presentada por el oficialismo como de “defensa” frente al ajuste del Gobierno de Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

En tanto, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito por una cifra cercana a los 3.035 millones de dólares y se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).vgMYag

El Poder Ejecutivo bonaerense eligió como negociadores en la Cámara baja al diputado electo e intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, senador electo. Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario llevará adelante las negociaciones en la Cámara alta.

Por otro lado, según indicaron fuentes, el Poder Ejecutivo se comprometió en las últimas horas a “respetar” los cargos que “siempre” ocupó la oposición para destrabar el dictamen por el financiamiento.

En términos concretos, la demanda del PRO, la UCR y la Coalición Cívica tiene que ver con los cuatro lugares libres en la Corte Suprema bonaerense, que actualmente funciona con tres integrantes; la oposición espera un pacto con el oficialismo para ocupar alguna de esas vacantes.

Paralelamente, Kicillof busca llevar tranquilidad a los municipios con la garantía de que el 8% del total del endeudamiento requerido se utilice para realizar las obras de infraestructura que los intendentes tienen previstas en sus territorios.

“Un tercio de eso se efectiviza más allá del ritmo en que pueda colocarse la deuda para que los municipios puedan planificar”, indicaron a esta agencia desde La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

¿Una falsificación para sancionar a Estudiantes? Sigue el escándalo por el pasillo de espaldas al "campeón"

El Gimnasia de los milagros, a Cuartos

Sturzenegger, ministro e hincha de Gimnasia, publicó fuerte informe atacando a Chiqui Tapia y Barracas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

El borrador para jugar ante Central Córdoba, ¿sábado, de noche y con hinchas de Estudiantes?

Quién es el hombre detrás de la financiera vinculada a Chiqui Tapia, bajo la lupa por coimas y lavado

Alberto Sileoni explicó por qué renunció como ministro de Educación bonaerense

Con un comunicado, Agremiados le da la espalda a Estudiantes y se pone del lado de la AFA tras el pasillo
Últimas noticias de Política y Economía

El Gobierno denunció al financista vinculado al "Chiqui" Tapia por lavado de dinero y evasión

El Gobierno subastará dos predios ubicados en el Casco Urbano de La Plata

Caputo se reunió con representantes de empresas británicas y anticipó que el 2026 “será un año espectacular”

El dólar se recalentó, subió $20 y cerró en $1.470
Espectáculos
Cinthia Fernández y el inesperado cruce con Moria Casan: “No me da orgullo”
¡Explota Icardi! El inesperado reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity
VIDEO.- ¡Escándalo! El "Puma" Rodríguez se enfureció con la tripulación y lo bajaron del avión
¡Bombazo! Anuncian la separación de Miranda! y cobra fuerza una versión de "crisis" interna
Queen planea un espectáculo holográfico al estilo de “ABBA Voyage”
Información General
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Mar del Plata pondrá multas por fumar en sus playas
Alerta en Entre Ríos por posible exposición de pasajeros al sarampión
Deportes
Mastantuono homenajeó a Maradona con una emotiva canción, a cinco años de su fallecimiento
Sigue la polémica entre Los Pumas y una de las figuras de Inglaterra: Contempomi denunció una agresión
El mejor y el peor escenario: qué selecciones podrían tocarle a Argentina en el Mundial 2026
"AFA-NO": un hincha de Estudiantes replicó la protesta ante Rosario Central con un maniquí de espaldas en su kiosco
La AFA le puso fin al contrato con TyC Sports por el fútbol de ascenso y define la nueva transmisión
Policiales
Munro: el chofer de un viaje de egresados inició el trayecto drogado y casi lo linchan
Córdoba: hallan restos humanos y confirman que pertenecen a una trabajadora sexual
Captaron in fraganti a dos "hombres araña" en el Centro y los atraparon cuando intentaban fugarse
Accidente en Ruta 2: imputaron al chofer por homicidio culposo y cómo sigue la investigación
Habló la víctima de Diego “Demonio” García: “Un violador menos en la calle”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla