“El secreto es la unión del grupo”

Manuel Panaro se tiene fe para pelear hasta el final. El próximo rival es Barracas

Manuel Panaro venía fastidioso. Después del clásico el equipo había levantado pero él se veía lejos del área, lejos del gol. Su padre, exfutbolista del Ferro de Griguol, a la vez técnico y crítico, le dijo que tenía que ir hacia adelante, complementar el trabajo defensivo con pisar el área, llegar al arco de enfrente. Eso, la fe y la suerte ayudaron a que -tanto en Vicente López como en Santa Fe- Panaro estuviera justo donde cayó la pelota, no solo para empujarla al gol sino además para abrir partidos chivos.

El pibe de Bolivar, con los pies sobre la tierra, no deja de ilusionarse como todo Gimnasia. “Nos quedan tres finales” es la frase, mitad anuncio, mitad deseo, de un pibe que apostó por Gimnasia, se esforzó y cosecha los frutos de la titularidad.

- Le diste bola a tu viejo en los últimos dos partidos, te metiste en el área.

- ¿Sabés cómo debe estar? Hacía mucho esfuerzo para atrás y no veía que era mejor hacerlo para adelante. En los últimos partidos fui y la recompensa fue que me quedó la pelota con un poco de fortuna. Por eso estoy muy contento.

"Cuando uno gana va agarrando confianza. Nos quedan tres finales y vamos a dejar la vida"

Manuel Panaro,

extremo de Gimnasia

- Se plantaron muy bien en una cancha difícil. ¿Cómo pensaron el partido?

- Sabíamos que iba a ser un partido duro. La clave era estar ordenados y esperar nuestro momento. Lo aprovechamos y por suerte luego pudimos sostener la ventaja.

- Ahora con la confianza intacta para enfrentar a Barracas Central.

- Sí, obviamente estamos muy ilusionados. Sabemos que nos quedan tres finales y vamos a intentar dejar la vida.

- Tuvieron un par de contras claras y no pudieron liquidar el partido. Vos tuviste alguna ¿pesaban las piernas?

- Llegué con lo justo. Intenté correr con el corazón y no me dieron las piernas. Hay que estar preparados para todo. Supimos sufrir y esa fue la clave.

- ¿Los últimos dos goles fueron de “pescador”, por estar ahí en el momento justo?

- Los chicos me jodían, me decían que los tres goles que hice fueron con el arco solo. Yo les decía que hay que estar ahí. Estoy muy contento porque fue la recompensa de ir a buscar la pelota, de ir a todas. Por suerte me está quedando.

- Podés decirles a tus compañeros que son goles de número 9, de delantero como dijiste que eras cuando llegaste al club.

- Sí, como siempre jugué toda mi vida, medio de punta. Si al equipo le sirve que esté ahí y que corra tanto, yo estoy para ayudar.

- ¿Cuál es el secreto de este momento del equipo?

- Sin dudas la unión del grupo. Los referentes (Gastón, el Mono, el Pata) están junto a los más chicos, todos unidos. El asado que se hizo después del clásico fue clave. Estamos todos unidos, tirando para adelante y eso es muy importante.

- ¿En lo futbolístico creyeron enseguida en lo que planteó Zaniratto para este equipo?

- Obviamente. Se dieron los resultados. Cuando uno gana es cuando más confianza va agarrando. Creo que después de River agarramos mucha confianza y estamos muy contentos de estar donde estamos.

- ¿Están ilusionados?

- Sí. Nos quedan tres finales y vamos a dejar la vida.