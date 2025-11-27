Golpean a dos jubilados durante un feroz robo

Ayer pasada la tarde un matrimonio de jubilados fue blanco de un salvaje robo que agrava una ola de episodios de inseguridad reportada en los últimos meses en barrio Norte. De acuerdo a las primeras informaciones, todo ocurrió en el interior de una vivienda ubicada sobre la cuadra de 36 entre 5 y 6, en donde al menos tres delincuentes irrumpieron armados y provocaron momentos de terror.

“Al jubilado lo golpearon con una escopeta en la cabeza”, contó un vecino de la zona a EL DIA, tras la fuga de los ladrones a bordo de un auto identificado como un Toyota Corolla de color blanco. “Los redujeron y les robaron”, explicó otro frentista. Al cierre de esta edición agentes policiales trabajaban en el domicilio a la espera de una ambulancia, se informó.