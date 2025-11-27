Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Barrio norte

Golpean a dos jubilados durante un feroz robo

Golpean a dos jubilados durante un feroz robo
27 de Noviembre de 2025 | 04:21
Edición impresa

Ayer pasada la tarde un matrimonio de jubilados fue blanco de un salvaje robo que agrava una ola de episodios de inseguridad reportada en los últimos meses en barrio Norte. De acuerdo a las primeras informaciones, todo ocurrió en el interior de una vivienda ubicada sobre la cuadra de 36 entre 5 y 6, en donde al menos tres delincuentes irrumpieron armados y provocaron momentos de terror.

“Al jubilado lo golpearon con una escopeta en la cabeza”, contó un vecino de la zona a EL DIA, tras la fuga de los ladrones a bordo de un auto identificado como un Toyota Corolla de color blanco. “Los redujeron y les robaron”, explicó otro frentista. Al cierre de esta edición agentes policiales trabajaban en el domicilio a la espera de una ambulancia, se informó.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Claudio Tapia: “Me quedan muchos años más”

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Últimas noticias de Policiales

Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero

Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”

Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa

Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Velasco recibió el alta y podría concentrar ante Argentinos
Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual
La Ciudad
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios
Nación se desprende de bienes en nuestra ciudad
Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla