Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil

27 de Noviembre de 2025 | 04:17
Edición impresa

El Gobierno nacional anunció ayer que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Lo hizo en el ámbito del Consejo del Salario y ante la falta de acuerdo entre las partes presentes.

Según trascendió, las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA–Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”.

Mientras que empresarios proponen $326.000 desde ahora y 349.000 para abril del próximo año.

“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, advirtieron desde la CTA Autónoma.

Por su parte, el secretario general de esa entidad gremial, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.

“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, protestó el gremialista.

LE PUEDE INTERESAR

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

LE PUEDE INTERESAR

El dólar oficial subió a $1.475; se dispararon los bonos y las acciones

Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”. Entre otros reclamos, exigieron también sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer el trabajo socio-comunitario.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder

Claudio Tapia: “Me quedan muchos años más”

Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Avanzó Tigre: dio el golpe ante Lanús y jugará con Racing

Los clubes empiezan a tomar partido
Últimas noticias de Política y Economía

Por la reforma laboral: cruces entre la CGT y la Rosada

El consumo no levanta en los centros de compra

La invasión china llegó al barrio porteño de Once

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Velasco recibió el alta y podría concentrar ante Argentinos
Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?
Policiales
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Noche de terror para una jubilada de Los Hornos
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla