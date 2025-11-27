Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil

Legislatura: sin acuerdo por el Endeudamiento, se aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal bonaerense
Legislatura: sin acuerdo por el Endeudamiento, se aprobó el Presupuesto y la Ley Fiscal bonaerense
El Gobierno nacional anunció ayer que definirá por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Lo hizo en el ámbito del Consejo del Salario y ante la falta de acuerdo entre las partes presentes.
Según trascendió, las dos CTA mostraron diferencias al solicitar un aumento: la Central de Trabajadores, al igual que la CGT, solicitó $553.000, a partir de abril de 2026, y la CTA–Autónoma $736.000 pesos, “por encima de la línea de indigencia”.
Mientras que empresarios proponen $326.000 desde ahora y 349.000 para abril del próximo año.
“Luego de pasar a un cuarto intermedio, y sin que ninguna parte modificara su postura, el Gobierno convocó a la sesión plenaria y anunció que, ante la falta de acuerdo, definirá el aumento por decreto. Durante los dos años de gestión de Javier Milei, el Ejecutivo ha aplicado siempre el mismo criterio, sellar el Salario Mínimo en línea con la propuesta empresarial.”, advirtieron desde la CTA Autónoma.
Por su parte, el secretario general de esa entidad gremial, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, sostuvo que la gestión de Milei, en acuerdo con la UIA, CAME, la Asociación de Empresarios Argentinos y la Sociedad Rural, “impidió alcanzar una mejora real” y habilitó que el Ejecutivo “decida por decreto” con el “despotismo” que maneja desde el comienzo de su mandato.
“Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo el SMVM y, con él, al conjunto de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina”, protestó el gremialista.
Paralelamente, mientras se desarrollaba la reunión, las dos CTA, junto a organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo, comandada por Julio Cordero, “para exigir que el ingreso básico iguale el costo de la Canasta Básica Total”. Entre otros reclamos, exigieron también sumar un bono de fin de año, actualizar los programas sociales y reconocer el trabajo socio-comunitario.
