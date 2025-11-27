Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales |Golpe quirúrgico en una vivienda de 62 entre 133 y 134

Noche de terror para una jubilada de Los Hornos

La víctima, una vecina de 79 años, volvió a su casa y encontró todo revuelto. Le robaron todos sus ahorros y luego, vivió una odisea

Noche de terror para una jubilada de Los Hornos

La zona en la que ocurrió el robo a la jubilada de Los Hornos / web

27 de Noviembre de 2025 | 04:25
Edición impresa

Una jubilada de 79 años de Los Hornos vivió en las últimas horas una verdadera pesadilla. No sólo descubrió que delincuentes habían ingresado a su vivienda y se habían llevado todos sus ahorros, sino que además debió atravesar una odisea para poder hacer la denuncia: pese a haber llamado al 911 y recibir la visita de un patrullero, los efectivos le ordenaron que se trasladara por sus propios medios hasta la comisaría para radicar la exposición. Así lo expuso la propia damnificada.

El episodio ocurrió el último martes por la noche en una vivienda de 62 entre 133 y 134, cuando Carmen regresó a su casa tras haberse ausentado por unas tres horas. Según relató, había salido alrededor de las 20 y volvió cerca de las 23. Al llegar, notó de inmediato que algo no estaba bien. La puerta trasera estaba rota, forzada desde el exterior, y en el interior el panorama era desolador: cajones y muebles desplazados, ropa tirada por el piso. Todo revuelto.

De acuerdo a lo revelado por voceros, al revisar los ambientes, la mujer confirmó sus peores sospechas. Los ladrones habían buscado dinero y lo habían encontrado. Se llevaron 10 mil dólares, el total de los ahorros que guardaba en su casa. “Fue lo único que me robaron, pero era lo más importante que tenía”, alcanzó a decir entre la angustia y la bronca.

La odisea después del robo

Lo cierto es que consternada y sin saber qué hacer, la jubilada llamó al 911. Minutos después llegó un móvil policial al lugar. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un alivio se convirtió en otro momento de frustración.

Según contó la mujer, los agentes que se presentaron comprobaron el estado de la vivienda, verificaron la puerta violentada y escucharon su relato. Pero lejos de tomarle la denuncia allí mismo -siendo la víctima una persona mayor- le indicaron que debía trasladarse ella misma hasta la dependencia correspondiente, es decir a la Comisaría Tercera.

Para Carmen, que estaba sola, conmocionada por el robo, esa orden fue casi un golpe más. Tal como viene relatando EL DIA, hacer una denuncia en una comisaría de La Plata es, para muchos vecinos, una experiencia que roza lo dramático. Un trámite que debería ser sencillo, ágil y eficiente, termina convertido en un infierno, donde cada minuto parece demostrar que el sistema hace agua por todos lados.

LE PUEDE INTERESAR

Diego García insiste en su inocencia tras la condena

LE PUEDE INTERESAR

La policía tiktoker habló de una campaña sucia

Cabe mencionar que vecinos de la zona, enterados del robo, señalaron que Los Hornos la inseguridad viene en aumento y que los ingresos a viviendas durante la tarde o la noche se multiplicaron en los últimos meses.

“Estamos desprotegidos. Entran por los fondos, por los techos, por donde pueden. Y encima, cuando te pasa, tenés que rogar para que te tomen la denuncia”, había comentado una frentista hace una semanas a este diario. En tanto la víctima intenta recomponerse del impacto económico y emocional.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder

Claudio Tapia: “Me quedan muchos años más”

Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los clubes empiezan a tomar partido

Avanzó Tigre: dio el golpe ante Lanús y jugará con Racing
Últimas noticias de Policiales

Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero

Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”

Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa

Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Velasco recibió el alta y podría concentrar ante Argentinos
Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil
La Ciudad
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios
Nación se desprende de bienes en nuestra ciudad
Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla