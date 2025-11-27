Noche de terror para una jubilada de Los Hornos

La zona en la que ocurrió el robo a la jubilada de Los Hornos / web

Una jubilada de 79 años de Los Hornos vivió en las últimas horas una verdadera pesadilla. No sólo descubrió que delincuentes habían ingresado a su vivienda y se habían llevado todos sus ahorros, sino que además debió atravesar una odisea para poder hacer la denuncia: pese a haber llamado al 911 y recibir la visita de un patrullero, los efectivos le ordenaron que se trasladara por sus propios medios hasta la comisaría para radicar la exposición. Así lo expuso la propia damnificada.

El episodio ocurrió el último martes por la noche en una vivienda de 62 entre 133 y 134, cuando Carmen regresó a su casa tras haberse ausentado por unas tres horas. Según relató, había salido alrededor de las 20 y volvió cerca de las 23. Al llegar, notó de inmediato que algo no estaba bien. La puerta trasera estaba rota, forzada desde el exterior, y en el interior el panorama era desolador: cajones y muebles desplazados, ropa tirada por el piso. Todo revuelto.

De acuerdo a lo revelado por voceros, al revisar los ambientes, la mujer confirmó sus peores sospechas. Los ladrones habían buscado dinero y lo habían encontrado. Se llevaron 10 mil dólares, el total de los ahorros que guardaba en su casa. “Fue lo único que me robaron, pero era lo más importante que tenía”, alcanzó a decir entre la angustia y la bronca.

La odisea después del robo

Lo cierto es que consternada y sin saber qué hacer, la jubilada llamó al 911. Minutos después llegó un móvil policial al lugar. Sin embargo, lo que esperaba que fuera un alivio se convirtió en otro momento de frustración.

Según contó la mujer, los agentes que se presentaron comprobaron el estado de la vivienda, verificaron la puerta violentada y escucharon su relato. Pero lejos de tomarle la denuncia allí mismo -siendo la víctima una persona mayor- le indicaron que debía trasladarse ella misma hasta la dependencia correspondiente, es decir a la Comisaría Tercera.

Para Carmen, que estaba sola, conmocionada por el robo, esa orden fue casi un golpe más. Tal como viene relatando EL DIA, hacer una denuncia en una comisaría de La Plata es, para muchos vecinos, una experiencia que roza lo dramático. Un trámite que debería ser sencillo, ágil y eficiente, termina convertido en un infierno, donde cada minuto parece demostrar que el sistema hace agua por todos lados.

Cabe mencionar que vecinos de la zona, enterados del robo, señalaron que Los Hornos la inseguridad viene en aumento y que los ingresos a viviendas durante la tarde o la noche se multiplicaron en los últimos meses.

“Estamos desprotegidos. Entran por los fondos, por los techos, por donde pueden. Y encima, cuando te pasa, tenés que rogar para que te tomen la denuncia”, había comentado una frentista hace una semanas a este diario. En tanto la víctima intenta recomponerse del impacto económico y emocional.