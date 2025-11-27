Chiqui Tapia, desafiante en medio de los escándalos por el PDFgate y la financiera : “Me quedan muchos años más”

Claudio Tapia rompió el silencio, luego de las críticas que recibió por el formato del torneo y también por el Torneo de la Liga que recibió Rosario Central, por haber sido el equipo con más puntos en el año. Además, le envió un mensaje a Estudiantes sin nombrarlo, luego de lo que sucedió con el pasillo de espaldas frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

En primera instancia, el presidente de la AFA, en medio de los escándalo por el DPFgate y la denuncia por evasión y coimas a la financiera con la cual lo vinculan, hizo hincapié en las críticas recibidas y dejó en claro que piensa seguir mucho tiempo más: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.

Además puntualizó en la previa de la entrega de los premios Alumni: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”

Por otro lado y sin nombrarlo, le mandó un mensaje a Estudiantes: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”

Además, en medio de la tensa relación que tiene con el Gobierno Nacional, Tapia destacó que tiene el respaldo de los clubes del fútbol argentino: “Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”.