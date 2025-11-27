El Presupuesto 2026 ya es ley pero postergan el proyecto para el endeudamiento que pidió Kicillof
El Presupuesto 2026 ya es ley pero postergan el proyecto para el endeudamiento que pidió Kicillof
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
Chiqui Tapia, desafiante en medio de los escándalos por el PDFgate y la financiera : “Me quedan muchos años más”
Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos
Enzo Martínez: una figura inesperada en el sorprendente Gimnasia
¡Sorpresa! Quién se fue de MasterChef Celebrity tras la nueva gala de eliminación
Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata
Otra jornada de calor en La Plata: 31° de máxima y probabilidad de lluvias hacia la noche
De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales
Nación se desprende de bienes en La Plata: la incertidumbre de empleados de un supermercado
Definen por decreto la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil
Qué se sabe del accidente de tránsito que terminó a las piñas y con detenidas en Ensenada
Las sospechas detrás de la crisis de los bomberos voluntarios de Ensenada
Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Estatales y docentes: día por día, el cronograma de pago de los haberes en diciembre 2025
Actividades: cerámica en la vereda, salud bucal, taller infantil, peña Abastense y show en Meridiano V
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Whirpool cerró una planta en Pilar, echó a 220 empleados y se va del país
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Además aseguró: “Sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar”. Y sin nombrarlo, le envió un mensaje a Estudiantes
Claudio Tapia rompió el silencio, luego de las críticas que recibió por el formato del torneo y también por el Torneo de la Liga que recibió Rosario Central, por haber sido el equipo con más puntos en el año. Además, le envió un mensaje a Estudiantes sin nombrarlo, luego de lo que sucedió con el pasillo de espaldas frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
En primera instancia, el presidente de la AFA, en medio de los escándalo por el DPFgate y la denuncia por evasión y coimas a la financiera con la cual lo vinculan, hizo hincapié en las críticas recibidas y dejó en claro que piensa seguir mucho tiempo más: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en apenas nueve años que me ha tocado presidir y me quedan muchos años más. No tengan dudas que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.
Además puntualizó en la previa de la entrega de los premios Alumni: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos que los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos donde todos tengan la misma posibilidad”
Por otro lado y sin nombrarlo, le mandó un mensaje a Estudiantes: “Hay algunos que por ahí se olvidan de que jugaron dos días antes que Barracas Central y estaban afuera del reducido. Porque no ganó Huracán ni Belgrano clasificaron y tienen la posibilidad de pelear el torneo. Este es el futbol argentino”
Además, en medio de la tensa relación que tiene con el Gobierno Nacional, Tapia destacó que tiene el respaldo de los clubes del fútbol argentino: “Tenemos que colaborar entre todos para hacer un fútbol mejor. Los comunicadores comunicando, los jugadores jugando, los técnicos dirigiendo y nosotros los dirigentes corrigiendo los errores. A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes del fútbol argentino”.
LEA TAMBIÉN
Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí