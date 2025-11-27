IPS: comienza el pago de pensiones y jubilaciones

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires comenzarán a percibir, a partir de hoy, los haberes correspondientes al mes de octubre.

El organismo bonaerense informó que el cronograma de pagos se desarrollará en dos jornadas consecutivas.

En la primera instancia, prevista para hoy, cobrarán las jubilaciones y pensiones cuyos titulares tengan documentos finalizados en 0, 1, 2 y 3. También percibirán sus haberes las pensiones sociales no contributivas, que incluyen a quienes poseen DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

En tanto, mañana, viernes 28 de noviembre, será el turno de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones con documentos que finalizan en 4, 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el esquema de pago establecido.

El organismo previsional recordó además que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025.