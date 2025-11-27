Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |MANIFESTACIÓN, SOSPECHAS Y BÚSQUEDA DE FONDOS

Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios

La entidad, a punto de cumplir 130 años, perdió ingresos de un acuerdo con YPF y carece de fondos para sostenerse

Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios

La manifestación vecinal de antenoche, en apoyo a los bomberos voluntarios de Ensenada / EL DIA

27 de Noviembre de 2025 | 04:52
Edición impresa

En Ensenada se activó la alerta por el estado en el que se encuentra la Sociedad de Bomberos Voluntarios, una institución centenaria y de prestigio que en la actualidad enfrenta un serio déficit económico. Directamente no encuentra la forma de generar los fondos para cubrir el rojo mensual de, al menos, 16 millones de pesos. “No hay plata ni para el combustible”, dijo Raúl Comas a este diario, jefe del cuerpo activo del cuartel.

En la noche del martes se movilizaron distintos sectores de esa ciudad por la crisis. Los cinco empleados registrados que tiene la entidad no saben si seguirán y hasta si tendrán una indemnización por despido. Por estas horas se viven momentos frenéticos con negociaciones en las que participan el gremio Utedyc y la Municipalidad de Ensenada.

Según confirmó Comas, la situación financiera llegó a un punto crítico tras la pérdida del ingreso que reportaba un acuerdo con YPF. La entidad quedó “sin recursos mínimos para sostener los servicios esenciales”.

Las diversas fuentes consultadas por este diario coinciden en marcar el alto costo social y en la seguridad que se correría al perder el cuartel de bomberos de Ensenada. Una amplia zona quedaría sin protección, mirando las actividades en el gigante polo petroquímico. Diversos sectores expresaron su preocupación ante esa hipótesis que sacude a la ciudad ribereña.

En medio de la crisis, las sospechas. En un encuentro entre autoridades del cuartel, con participación del municipio se expresó a voz en cuello lo que se venía planteando días previos: la necesidad de investigar cómo se manejaron los fondos durante los años en que el acuerdo con la petrolera estatal permitía sostener las actividades, equipamiento y salarios del personal de apoyo al equipo de bomberos voluntarios, quienes por ese carácter no perciben un ingreso. Desde la comuna se planteó en esa especie de asamblea que se inicie una auditoría y se comprometió apoyo para, eventualmente, exponer dudas ante la Justicia.

También se planteó en la marcha callejera nocturna que se falló en la gestión de fondos. Un millonario acuerdo con la empresa YPF, que se extendió durante casi dos décadas, se cayó este año. Representaba 18 millones de pesos mensuales.

LE PUEDE INTERESAR

Nación se desprende de bienes en nuestra ciudad

LE PUEDE INTERESAR

Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago

Se sostiene en la asociación y la comuna local, que la empresa contrató a varios bomberos como personal propio y con eso, desde el año pasado, comenzaron a reducirse los servicios que prestaba la entidad civil para la compañía (capacitación, logística, entre otros rubros). Llegó el momento en el que se decidió cortar el convenio que los unía, según pudo reconstruir la situación este diario.

“Apostaron, durante años, a que el acuerdo con YPF sería infinito y nunca se iba a cortar”, indicó una de las fuentes que habló con este diario.

Por estos días, desde el cuartel y el municipio de Ensenada hacen gestiones ante YPF para que revea la decisión. Martín Slobodián, secretario de Seguridad de Ensenada subió el tono ayer: “YPF está radicada en Ensenada. Produce gasoil y no es capaz de darle unos litros al cuartel de los bomberos, a los que acude cuando hay una emergencia”. Según apuntó, tras dar por finalizado el acuerdo, “hasta cortó la cuota societaria”.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios tiene unos 1.000 socios que pagan 4.000 pesos mensuales. Hay aportes un poco más altos de empresas y particulares, pero eso no alcanza.

En Ensenada perciben que los nuevos tiempos alejaron de los primeros planos a los Bomberos y se conoce menos de su función más allá de las emergencias referidas al polo. Por caso, tienen cuatro cuarteles: el central de San Martín y Sarmiento y los que están en las localidades de El Dique, Punta Lara y la Isla Santiago.

La entidad recibe apoyo económico de la municipalidad, pero eso no llegaría a cubrir el 10 por ciento de los gastos, se calcula.

La crisis ya se ve en la sede céntrica, el estado de las autobombas y el equipamiento con el que afrontan cada emergencia, en cada jornada. Por el momento, el cuartel cumple con la demanda de asistencia (estuvieron en el incendio reciente en Ezeiza), pero no se sabe por cuánto más podrá sostenerlo.

Una alternativa para los empleados es que pasen a la comuna local, pero en una reunión de las últimas horas lo habrían rechazado. Al parecer, los salarios de noviembre se podrían pagar el próximo mes pero con la ayuda de un préstamo que se está gestionando. Entre el pago de 5 salarios y gastos operativos se suma 16 millones de pesos. Las sirenas se tornan cada vez más ensordecedoras de cara al futuro de un cuartel que en enero cumplirá 130 años de vida. Fue el primero de la Provincia y el segundo en el país.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Claudio Tapia: “Me quedan muchos años más”

Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder

Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los clubes empiezan a tomar partido

La invasión china llegó al barrio porteño de Once
Últimas noticias de La Ciudad

El billar que resiste: del barrio al club y de la historia a una escuela para los chicos

De vuelta a la época “prevacunal”: terror por enfermedades mortales

Nación se desprende de bienes en nuestra ciudad

Alerta por cianobacterias en el lago de la “Repu” y en el Río Santiago
Policiales
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Noche de terror para una jubilada de Los Hornos
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Velasco recibió el alta y podría concentrar ante Argentinos
Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla