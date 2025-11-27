Alerta en Ensenada por la crisis de los bomberos voluntarios

En Ensenada se activó la alerta por el estado en el que se encuentra la Sociedad de Bomberos Voluntarios, una institución centenaria y de prestigio que en la actualidad enfrenta un serio déficit económico. Directamente no encuentra la forma de generar los fondos para cubrir el rojo mensual de, al menos, 16 millones de pesos. “No hay plata ni para el combustible”, dijo Raúl Comas a este diario, jefe del cuerpo activo del cuartel.

En la noche del martes se movilizaron distintos sectores de esa ciudad por la crisis. Los cinco empleados registrados que tiene la entidad no saben si seguirán y hasta si tendrán una indemnización por despido. Por estas horas se viven momentos frenéticos con negociaciones en las que participan el gremio Utedyc y la Municipalidad de Ensenada.

Según confirmó Comas, la situación financiera llegó a un punto crítico tras la pérdida del ingreso que reportaba un acuerdo con YPF. La entidad quedó “sin recursos mínimos para sostener los servicios esenciales”.

Las diversas fuentes consultadas por este diario coinciden en marcar el alto costo social y en la seguridad que se correría al perder el cuartel de bomberos de Ensenada. Una amplia zona quedaría sin protección, mirando las actividades en el gigante polo petroquímico. Diversos sectores expresaron su preocupación ante esa hipótesis que sacude a la ciudad ribereña.

En medio de la crisis, las sospechas. En un encuentro entre autoridades del cuartel, con participación del municipio se expresó a voz en cuello lo que se venía planteando días previos: la necesidad de investigar cómo se manejaron los fondos durante los años en que el acuerdo con la petrolera estatal permitía sostener las actividades, equipamiento y salarios del personal de apoyo al equipo de bomberos voluntarios, quienes por ese carácter no perciben un ingreso. Desde la comuna se planteó en esa especie de asamblea que se inicie una auditoría y se comprometió apoyo para, eventualmente, exponer dudas ante la Justicia.

También se planteó en la marcha callejera nocturna que se falló en la gestión de fondos. Un millonario acuerdo con la empresa YPF, que se extendió durante casi dos décadas, se cayó este año. Representaba 18 millones de pesos mensuales.

Se sostiene en la asociación y la comuna local, que la empresa contrató a varios bomberos como personal propio y con eso, desde el año pasado, comenzaron a reducirse los servicios que prestaba la entidad civil para la compañía (capacitación, logística, entre otros rubros). Llegó el momento en el que se decidió cortar el convenio que los unía, según pudo reconstruir la situación este diario.

“Apostaron, durante años, a que el acuerdo con YPF sería infinito y nunca se iba a cortar”, indicó una de las fuentes que habló con este diario.

Por estos días, desde el cuartel y el municipio de Ensenada hacen gestiones ante YPF para que revea la decisión. Martín Slobodián, secretario de Seguridad de Ensenada subió el tono ayer: “YPF está radicada en Ensenada. Produce gasoil y no es capaz de darle unos litros al cuartel de los bomberos, a los que acude cuando hay una emergencia”. Según apuntó, tras dar por finalizado el acuerdo, “hasta cortó la cuota societaria”.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios tiene unos 1.000 socios que pagan 4.000 pesos mensuales. Hay aportes un poco más altos de empresas y particulares, pero eso no alcanza.

En Ensenada perciben que los nuevos tiempos alejaron de los primeros planos a los Bomberos y se conoce menos de su función más allá de las emergencias referidas al polo. Por caso, tienen cuatro cuarteles: el central de San Martín y Sarmiento y los que están en las localidades de El Dique, Punta Lara y la Isla Santiago.

La entidad recibe apoyo económico de la municipalidad, pero eso no llegaría a cubrir el 10 por ciento de los gastos, se calcula.

La crisis ya se ve en la sede céntrica, el estado de las autobombas y el equipamiento con el que afrontan cada emergencia, en cada jornada. Por el momento, el cuartel cumple con la demanda de asistencia (estuvieron en el incendio reciente en Ezeiza), pero no se sabe por cuánto más podrá sostenerlo.

Una alternativa para los empleados es que pasen a la comuna local, pero en una reunión de las últimas horas lo habrían rechazado. Al parecer, los salarios de noviembre se podrían pagar el próximo mes pero con la ayuda de un préstamo que se está gestionando. Entre el pago de 5 salarios y gastos operativos se suma 16 millones de pesos. Las sirenas se tornan cada vez más ensordecedoras de cara al futuro de un cuartel que en enero cumplirá 130 años de vida. Fue el primero de la Provincia y el segundo en el país.